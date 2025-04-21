華碩搶攻學生、職場新鮮人商機 在台推出新品

根據知名市調機構報告，華碩（2357）常年穩踞台灣輕薄筆電市佔冠軍；其中主打輕薄便攜的ASUS Vivobook S系列筆電，於2024年吸引了大量年輕族群關注，會員輪廓18-34歲提升至近5成，如今瞄準市場需求，再添生力軍——全新ASUS Vivobook S14/S16 (S3407/S3607) 僅1.35公斤起輕巧時尚，專為學生與年輕上班族打造，並提供Snapdragon X (NPU 45 TOPS)、Intel Core Ultra 5 (NPU 13 TOPS)及Intel Core i5三種處理器，滿足不同需求。

華碩表示，搭載Snapdragon X處理器的ASUS Vivobook S14/S16 (S3407QA/S3607QA)符合Copilot+ PC，配備最新Windows AI 功能，並內建華碩獨家AI應用程式「StoryCube」一站式AI媒體中心，可快速分類管理照片、影片與檔案。最高32小時長效電力1，不只滿足工作、學習或娛樂多元需求，更能輕鬆體驗強大的AI功能；搭載完整I/O連接埠、符合人體工學的大尺寸智慧觸控板，金屬質感外型，內外兼備，從容因應日常任務。