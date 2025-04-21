快訊

「眾量級」Andy、家寧互撕！新北檢約談家寧母女 搜索公司住家

老牌化纖大廠集盛董座葉守焞辭世 享壽84歲

方濟各辭世…賴總統唁電哀悼 外交部：將派特使參加喪禮

台日半導體產業合作新篇章！福岡「台灣貿易投資中心」揭牌

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
福岡「台灣貿易投資中心」今揭牌，象徵台日半導體產業合作新篇章。（圖／經濟部提供）
福岡「台灣貿易投資中心」今揭牌，象徵台日半導體產業合作新篇章。（圖／經濟部提供）

為落實政策及強化台日產業鏈結，繼2024年12月在捷克設立第一個「台灣貿易投資中心」之後，21日在日本福岡隆重舉行第二個中心的揭牌儀式，象徵台日經貿合作關係的重要里程碑。

經濟部表示，台日雙方產業優勢高度互補，台灣在半導體先進製程與AI硬體具全球領先地位，日本則在材料、設備與品質管理方面實力雄厚。九州地區則是日本半導體重鎮，而福岡是九州的經濟樞紐，選擇福岡設立「台灣貿易投資中心」將發揮「橋梁」與「平台」的雙重角色，積極串聯台日官、產、學、研資源，提供臺日雙方企業一站式服務，包括投資落地諮詢、產業媒合、技術交流、市場開發等。

今日揭牌儀式由經濟部政務次長江文若主持，江文若致詞時表示，台日作為理念相近、產業互補的夥伴，未來透過福岡「台灣貿易投資中心」的成立，將促進雙方企業實質落地，協助我國企業與日方夥伴共同布局亞太及第三地市場，創造雙贏合作格局，為亞太區域價值鏈注入新動能。

今日揭牌活動，現場200餘位來自台日政商界的重要人士出席，日方自民黨前幹事長甘利明、福岡縣知事服部誠太郎、佐賀縣知事山口祥義、鹿兒島縣知事塩田康一、台北駐福岡經濟文化辦事處長陳銘俊，及外貿協會董事長黃志芳等，共同見證台日經貿夥伴關係邁入全新階段的重要時刻。

經濟部表示，福岡「臺灣貿易投資中心」的成立，不僅是落實「境外關內」政策，更是我國深耕國際、強化產業鏈結的具體行動。台日企業如有拓銷布局需求，可逕至福岡「臺灣貿易投資中心」網站瀏覽相關資訊 (https://fukuoka.taiwantrade.com/)或e-mail (fukuoka@taitra.org.tw)與中心聯繫。

日本 福岡

延伸閱讀

賴總統「脫中入北」難倒經濟部次長 馬文君：新南向怎麼了？

因應美國對等關稅衝擊 擴大採購美能源、農產品

經部：去年銷美31億美元

川普徵汽車25%關稅！財政部曝我整車出口主要為沙灘車：不在課徵範圍

相關新聞

英業達會長葉國一歡慶85大壽 「6祝壽金句」成派對亮點

代工大廠英業達（2356）自1975年成立至今，已邁過了50個年頭，從早期製造計算機、電話機，一路跨進筆電、伺服器製造鏈...

攸關台積電設廠！中科擴建二期土建工程將開工 廉政平台先啟動

攸關台積電設廠的「中科台中園區擴建二期開發計畫－土建工程第一期」今由中科管理局舉辦「機關採購廉政平台啟動儀式」。中科管理...

應材苗懂計畫半導體積木科普教案推進 本月登場

應用材料今日提到，攜手全球45個非營利組織扎根STEAM教育 賦能新世代人才科技創造力，旗下「應材苗懂計畫」半導體積木科...

啓碁小森林導入碳匯計算 估年獲14公噸碳權

網通廠啓碁今天表示，今年與台大實驗林管理處合作，向環境部申請自願減量專案，首度導入碳匯計算，預估小森林每年可取得平均14...

友達：非美市場競爭將現 一周2次緊急應變會應變

美國總統川普的對等關稅新政策衝擊全球供應鏈，90天寬限期內客戶急單拉貨湧現，市場擔心中國面板大廠出口美國面臨阻礙，將把產...

2025 Garmin Run 亞洲系列賽臺北站即日起報名

智慧穿戴大廠Garmin 21日宣布，2025年第四屆Garmin Run強勢登場，今年攜手星宇航空、aminoVITA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。