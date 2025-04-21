台日半導體產業合作新篇章！福岡「台灣貿易投資中心」揭牌

為落實政策及強化台日產業鏈結，繼2024年12月在捷克設立第一個「台灣貿易投資中心」之後，21日在日本福岡隆重舉行第二個中心的揭牌儀式，象徵台日經貿合作關係的重要里程碑。

經濟部表示，台日雙方產業優勢高度互補，台灣在半導體先進製程與AI硬體具全球領先地位，日本則在材料、設備與品質管理方面實力雄厚。九州地區則是日本半導體重鎮，而福岡是九州的經濟樞紐，選擇福岡設立「台灣貿易投資中心」將發揮「橋梁」與「平台」的雙重角色，積極串聯台日官、產、學、研資源，提供臺日雙方企業一站式服務，包括投資落地諮詢、產業媒合、技術交流、市場開發等。

今日揭牌儀式由經濟部政務次長江文若主持，江文若致詞時表示，台日作為理念相近、產業互補的夥伴，未來透過福岡「台灣貿易投資中心」的成立，將促進雙方企業實質落地，協助我國企業與日方夥伴共同布局亞太及第三地市場，創造雙贏合作格局，為亞太區域價值鏈注入新動能。

今日揭牌活動，現場200餘位來自台日政商界的重要人士出席，日方自民黨前幹事長甘利明、福岡縣知事服部誠太郎、佐賀縣知事山口祥義、鹿兒島縣知事塩田康一、台北駐福岡經濟文化辦事處長陳銘俊，及外貿協會董事長黃志芳等，共同見證台日經貿夥伴關係邁入全新階段的重要時刻。

經濟部表示，福岡「臺灣貿易投資中心」的成立，不僅是落實「境外關內」政策，更是我國深耕國際、強化產業鏈結的具體行動。台日企業如有拓銷布局需求，可逕至福岡「臺灣貿易投資中心」網站瀏覽相關資訊 (https://fukuoka.taiwantrade.com/)或e-mail (fukuoka@taitra.org.tw)與中心聯繫。