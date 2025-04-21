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Zoom自研AI協作平台Zoom Workplac將全面擴展代理式AI

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
Zoom旗下AI協作平台將全面擴展代理式 AI能力。Zoom／提供
Zoom旗下AI協作平台將全面擴展代理式 AI能力。Zoom／提供

視訊會議軟體平台Zoom於21日宣布，團隊將在旗下「AI協作平台Zoom Workplace」中，推出多項全新「代理式」AI功能，透過Custom AI Companion附加功能、Voice Recorder、Zoom Tasks和Custom Avatars，實現代理式AI的承諾，並為Zoom Meetings、Zoom Team Chat、Zoom Whiteboard等產品推出多項新功能。

Zoom表示，用戶們透過在Zoom Workplace中使用Zoom AI Companion功能，將癑更高效地完成各項工作任務，這項技術不僅能協助用戶節省寶貴時間，也能透過自動統整執行項目，讓用戶能調整工作量，以及在Zoom Meetings和實體對話中為用戶記錄筆記等多項功能，幫助用戶專注在最重要的事情上。Zoom Tasks 搭載AI Companion可協助用戶在Zoom Workplace中自動統整、管理與完成各類任務，並能統一集中於任務管理頁面，或內嵌於Zoom Doc中以方便追蹤進度，幫助團隊與個人用戶在會議、電子郵件、聊天訊息與通話中釐清各項任務的優先順序。

舉例來說，AI Companion能根據會議摘要，自動生成建議任務並指派給合適負責人，或從Zoom Team Chat、Zoom Mail、Zoom Docs等來源擷取內容，快速將行動項目轉化為可執行的任務，供用戶接受或轉派他人執行。此外，AI Companion也可提供實用洞察與後續建議步驟，幫助用戶迅速展開工作並高效完成任務。而Zoom Tasks利用集中式的任務管理頁面，協助用戶追蹤進度，並且能在不同用戶間分享與指派任務，同時透過AI Companion彙整任務內容，協助團隊成員掌握最新進度。Zoom Tasks現已提供Zoom Workplace方案用戶使用，AI Companion相關功能則適用於符合資格的付費用戶。

而AI Companion的Voice Recorder語音錄音功能可於實體互動時自動進行逐字稿轉錄、內容摘要與行動項目擷取，即使用戶不在Zoom Meeting或Zoom Phone通話中，也能輕鬆享有 AI Companion的便利。無論是臨時見面還是預先安排的會議，語音錄音功能都能讓用戶安心面對面交流，不必手動做筆記。此功能預計將於4月下旬於行動裝置上推出，並於今年夏季支援Zoom Rooms。

AI Zoom 軟體

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