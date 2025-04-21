攸關台積電設廠！中科擴建二期土建工程將開工 廉政平台先啟動

攸關台積電設廠的「中科台中園區擴建二期開發計畫－土建工程第一期」今由中科管理局舉辦「機關採購廉政平台啟動儀式」。中科管理局指出，導入機關採購廉政平台，是因應其關鍵角色與潛在風險，希望透過跨域合作機制、透明治理與風險控管，確保建設品質與工程進度。

包括國科會處長林德生、台中地方檢察署檢察長張介欽、廉政署中部地區調查組組長劉俊杰、行政院公共工程委員會專委徐偉峻及法務部調查局台中市調查處台中站主任應明中等人都出席，與中科管理局長許茂新共同宣示啟動。

中科管理局指出，「土建工程第一期」為擴建二期計畫中首項啟動工程，主要工程內容涵蓋出入道路、交通系統、給排水等關鍵基礎設施，將為園區後續建設與營運奠定穩固基礎。工程總經費約32億元，已於2月7日決標，由宏義工程股份有限公司與磊高營造股份有限公司得標，預計今年上半年開工、2029年完工。

在土地取得方面，秉持程序嚴謹與保障地主權益原則，經專業估價、專家學者初審、估價師公會審查及市府審查核定程序後，協議價購高達99.88%，並已完成所有權移轉，為工程順利啟動奠定基礎。

許茂新致詞說，台中園區擴建二期是推動高科技產業在地化的關鍵策略，更與半導體產業自主與國家安全密切相關。其中，「土建工程第一期」作為整體開發的首要工程，對後續建設進度與園區營運至關重要。鑒於其關鍵性與高度關注度，特別導入機關採購廉政平臺機制，建立公開、公平、公正的工程環境，為同仁及參與廠商提供堅強後盾，協助排除不當干預，確保工程如期如質完成，進一步鞏固台灣半導體產業的競爭優勢。

張介欽表示，透過成立採購廉政平台，整合檢、警、調、廉及國安等機關的專業、經驗及資源，來強化政府決策的執行力與適法性，期盼平台順利運作，為國家建設樹立一個典範。