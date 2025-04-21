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集邦：監視器品牌因應關稅轉而積極備貨 4月報價續揚

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技21日公布2025年4月面板報價。集邦／提供
集邦科技21日公布2025年4月面板報價。集邦／提供

集邦科技（TrendForce）21日公告今年4月下旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，電視第2季需求走弱，大多數品牌廠下修4月訂單，整體電視面板報價持平。但監視器面板因對等關稅暫時豁免90天，部份品牌廠轉向積極備貨，推升4月監視品面板報價續漲。

范博毓表示，4月TV面板需求有開始修正的跡象，一方面品牌客戶手中的庫存已增加到一定水位，另一方面關稅相關措施後續仍有不確定性，因此大部分的品牌客戶都從4月份開始下修訂單，僅有少部分客戶第2季的面板需求增加。觀察主要品牌客戶在第2季的採購量，目前預估季增2%，但已較前一版本下修不少。

因為整體需求開始走弱，面板廠的態度也與第1季相比變得較為保守，目前希望可以透過5月份的產能調控策略來讓供需穩定，試圖減少後續價格可能下滑的風險。整體而言，4月的電視面板價格預估將全面轉為持平。

監視器面板因為涵蓋在IT產品取得對等關稅90天的暫時豁免，所以部分品牌客戶的確有開始積極備貨，希望可以在豁免期限前，盡可能拉高出貨規模，面板零組件也有一定程度的受惠，讓MNT面板價格仍有機會保持上漲動能。但因後續關稅措施的不確定性因素仍多，面板廠仍會擔心後續需求大幅轉弱的可能性，因此在價格上漲幅度的想法上，不敢太過積極，觀察4月份MNT面板價格走勢，整體而言與3月漲幅相當，Open Cell面板漲幅約在0.2~0.3美元；至於面板模組的漲幅21.5吋約上漲0.2美元，23.8吋與27吋約上漲0.2~0.3美元不等。

范博毓指出，雖然NB產品也獲得對等關稅90天的暫時豁免，但是品牌客戶的面板備貨並未全面轉為積極，一方面部分品牌客戶的東南亞組裝產能尚未完備，一方面關稅後續的變動不確定性因素仍高，因此品牌客戶的態度反而更為謹慎應對。

此外，就算面板出現短暫的急單，可能也會受制於面板零組件備料不及而無法完全滿足需求，都讓整體供應鏈在操作上更為小心。面板廠意識到品牌客戶在備貨態度上的謹慎，也擔憂後續需求可能會受到關稅調整的衝擊，因此在面板價格的態度上仍傾向穩健的操作，就4月份的NB面板價格走勢來看，目前預估仍維持全面持平的態勢。

關稅 電視面板

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