震旦OA推ESG解決方案 搶攻企業綠能永續商機

隨著全球對減碳與永續環保的高度重視，越來越多企業主動投入永續轉型，使ESG成為永續經營的重要關鍵。震旦（2373）集團旗下震旦辦公設備（OA）致力於提供軟+硬智能辦公解決方案，為協助顧客實現ESG目標，推出「ESG綠色解決方案」，透過「ESG儀表板」、「綠色能源報表」和「環保報告書」以及複合機「健檢服務」，協助顧客檢視設備的使用狀況，透過數據分析掌握使用頻率；並搭配設備舊機整新的「循環經濟」商模，將減碳目標融入日常辦公，助企業邁向綠色永續發展。

震旦OA總經理簡志遠表示，震旦以設備結合軟體服務，利用IoT物聯網和AI人工智慧技術，獨家開發自動回傳複合機印量計數的系統，透過「ESG儀表板」清晰呈現複合機的使用狀況、耗電量和碳排放量等資訊。並以自行研發的軟體整合至複合機，能夠針對個人或部門的列印用量進行管控。管理者可即時了解事務設備的使用狀況，並提供多樣化的「綠色能源報表」，進一步降低整體的印量與能耗，達到節能減碳之目的。

「環保報告書」則是針對複合機進行數據分析，協助企業精準掌握碳排放狀況，以有效展現具體成果。以金融保險業者為例，透過「環保報告書」功能，可掌握全台複合機的碳排放數據，包括：紙張用量分析、現場維修及耗材配送產生的碳足跡。整合性的管理與分析工具，不僅提升管理效率，更能具體呈現企業在環保與永續經營上的績效，全方位掌握碳足跡。

此外，震旦還提供專業的複合機現況「健檢服務」，協助顧客檢視複合機的使用狀況，打造高效能、低碳排的辦公環境。服務內容有「設備環保盤點」、「印量管理優化」、「導入綠色報表」；包含:檢查現有複合機是否具備環保標章，確保使用具高效能與低環境影響的設備。透過印量管理服務，分析與調整使用者習慣，減少資源浪費，提升工作效率。並提供數據化報告，幫助企業掌握碳排放數據，為環保績效追蹤提供依據。

未來震旦將秉持「讓辦公生活更美好」為使命，以獨家研發的「ESG綠色解決方案」，搭配環保及節能設計的SHARP BP機型，協助企業蒐集碳排數據擬定綠色永續政策；也將多年來推動OA循環經濟—「以租代買」商業模式再升級，推出舊機整新再利用的「齊心機」，以減量(Reduce)、再使用(Reuse)、回收再利用(Recycle)3R循環模式，攜手顧客重視環保，將減碳節能服務導入辦公生活。