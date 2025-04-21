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英業達會長葉國一歡慶85大壽 「6祝壽金句」成派對亮點

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達會長葉國一。記者吳康瑋／攝影
英業達會長葉國一。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）自1975年成立至今，已邁過了50個年頭，從早期製造計算機、電話機，一路跨進筆電、伺服器製造鏈，也奠定了極為扎實、且穩固的製造基礎。而作為集團精神總指標的創辦人「會長」葉國一，生於1941年4月21日，正巧於21日歡度他的85歲大壽，而公司內部也按照慣例為其籌備一場盛大的慶生派對，除了準備蛋糕，也邀請高階主管為會長唱歌慶生。今年團隊也訂製了氣球花海，還以大金大紅的富貴色背板，將集團對葉國一的祝福，以「六大祝壽金句」一次列出，吸引外界關注。

事實上，英業達創辦人葉國一，本身就是土生土長的台北人，自小就都在士林一帶生活，而高中則就讀於台北士林高商，並與三德集團創辦人四子高達雄互為關係良好的學長學弟。而年滿85歲的葉會長，在幾位代工廠領頭大佬之中，也算年紀較長的代表，而平日樂善好施的他，也是放眼整個科技業界中，唯一能讓鴻海（2317）集團創辦人郭台銘、及廣達（2382）董事長林百里，發自內心尊稱「老大」的存在。

葉國一對於台灣本土電子業市場的發展別具意義，而回顧他多年來付出的種種心血，絕對不能不提「三愛電子」的創立故事，當年在葉國一尚未創辦英業達之前，他在1972年時接到自己就讀士林高商時的學長，三德集團高和順之子高達雄之邀，毅然決然的投身電子業，白手起家、一起創立「三愛電子」，而葉國一也因此機遇，與廣達林百里、溫世仁等人從同事開始、慢慢的熟絡起來。

而隨著台灣電子業市場商機蓬勃增長，葉國一也在1975年時，決心獨立出來，拿出多年攢下來的辛苦錢，自己從零開始、創辦英業達，而現任電電公會理事長李詩欽，作為英業達不可或缺的重要幹部，當時也毅然決然的下定決心，作為英業達第一號員工，跟隨葉會長的帶領直接加入團隊，並於2008年6月葉國一卸任董事長時，接棒成為英業達第二任董事長。

英業達集團在這半世紀以來，已歷經三次的世代交替，其中，集團於2017年進行第二次的世代傳承，並由重要幹部卓桐華，接下董事長的重則大任，而他也不負眾望的率隊戰勝疫情時種種難關、並帶領集團從硬體走向軟體，而如今英業達已在2023年完成第三次的世代交替，由創辦人葉國一次子葉力誠，接下董座一職，並成功帶領集團在市場上取得「伺服器主機板一哥」的地位。

回顧這50年來付出的一切努力，葉國一指出，英業達走過了半個世紀，這50年來絕對不輕鬆，但多虧了所有董監事以及經營團隊付出的努力，才能讓我們壯大到如今的規模，而自己也非常感謝所有的同仁，還有所有照顧英業達的客戶們，謝謝大家的幫助團隊走過50年。展望未來，葉國一指出，走過了半個世紀，這50年來多虧所有的董監事以及經營團隊付出的努力，謝謝大家的幫助英業達走過了50年。而內部同仁也以「身體康泰、長壽萬福、如月之恆、如日之升、如南山之壽、如松柏之茂」等六大金句，攜手為葉國一獻上最誠摯的祝福。

英業達會長葉國一喜迎85歲生日。翻攝自華納氣球官網
英業達會長葉國一喜迎85歲生日。翻攝自華納氣球官網
英業達會長葉國一。記者吳康瑋／攝影
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英業達會長葉國一喜迎85歲生日。翻攝自華納氣球官網
英業達會長葉國一喜迎85歲生日。翻攝自華納氣球官網

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