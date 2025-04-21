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應材苗懂計畫半導體積木科普教案推進 本月登場

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
應材苗懂計畫半導體積木科普教案推進。圖／公司提供
應材苗懂計畫半導體積木科普教案推進。圖／公司提供

應用材料今日提到，攜手全球45個非營利組織扎根STEAM教育 賦能新世代人才科技創造力，旗下「應材苗懂計畫」半導體積木科普教案持續推進擴大影響力，本月起於台北、新竹、台南三地陸續登場，全年預計舉辦。

依據說明「應材苗懂計畫」自2023年啟動，與非營利組織共創教案，超過100人次企業員工擔任科普志工，至今年底預計將累計深度接觸逾850名學童、家長及教育者。

應用材料提到，公司及應用材料基金會在世界各地支持並拓展STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育計畫，於2024年支持全球超過45個具影響力的非營利組織及計畫，激發孩童們對科學的興趣，從而培養未來世代的創新者。應材運用創新推進全球科技產業發展，是提供材料工程解決方案的領導者，更在教育、環境、公民參與、藝術與文化等四大領域長期投入，支持應材及員工所在社區的慈善及公益計畫，將企業價值化為在地行動。

應材指出，在台35周年，長期支持半導體科普教育，並積極串聯各方單位，打造創新合作模組，包括：國立臺灣科學教育館、LIS情境科學教材、TFT為台灣而教。「應材苗懂計畫」讓員工及非營利組織共創互動式半導體科普教案，帶進科教館大眾工作坊及高需求地區校園，激發孩童對科學的興趣與探索，同時啟迪年輕世代和教育工作者。

應用材料集團公司副總裁暨台灣區總裁余定陸表示 : 「人才是半導體產業的重要基石，應材致力推動高科技創新並支持公益組織的發展與倡議實踐。我們贊助優質的科學教育、鼓勵員工參與志工，並攜手合作夥伴培養未來人才、激發孩童對科學的好奇心。透過STEAM教育，我們為台灣學童和教育者提供更多能啟發邏輯思考與創造力的優質計畫，為未來世代創新蓄積能量。」

「應材苗懂計畫」自2023年底啟動迄今已舉辦14場大眾工作坊及校園營隊，深度接觸逾450名學童、家長及教育者，20名非營利組織合作夥伴的人力、超過100人次的應材志工投入；今年四月起將於台北、新竹、台南三地再舉辦6場次，預計年底前新增觸及400名國中小學童、持續擴大影響力。而應材協力科教館打造的「創新！合作！半導體未來館」，去年迎接超過28萬的參觀人次。

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