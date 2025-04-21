快訊

半導體風雲／台積定錨FOPLP規格 供應鏈是否洗牌掀熱議

NBA季後賽／柯瑞、巴特勒聯手轟66分 勇士下剋上擊落火箭

北市私立復興高中疑瓦斯外洩 3廚工身體不適就醫

美系CSP與電信商網通需求穩定 關稅影響有限

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

全球大型雲端服務供應商（CSP）建置資料中心需採用高規格網通產品，而此類產品多數關鍵IC與零組件仍集中向美系供應商採購。法人表示，由於資料中心主要設於美國，較少落地中國，再擴展至全球其他非中地區，因此美系晶片商對美系CSP的出貨並不受中美關稅影響。

法人表示，博通（Broadcom）於3月底宣布擴展光學互連解決方案組合，以支援AI基礎設施。為了因應AI工作負載快速成長，市場對高頻寬、低延遲與高能效的光學互連需求激增。

4G/5G固定無線接取（FWA）具備快速部署、不需拉線等優勢，尤其適合傳統光纖與有線網路難以到達的地區。法人分析，只要接收器能接收到4G/5G訊號即可啟用服務，無須挖地鋪設纜線，對偏遠鄉鎮、山區或城市中無法拉光纖的建築尤為實用，符合美國政府基建補助計畫的推動方向。

此外，台積電（2330）已在美國建立在地產能，加上網通IC的使用總量遠低於CPU或GPU，整體供應鏈對中國依賴度已大幅下降。許多組裝產線也已自中國轉移至墨西哥與美國，因此新一代產品在推出時，無論在生產端或需求端，皆不易受到關稅干擾。

同時，法人表示，美國電信商也持續推廣FWA產品，台系廠商則為其主要供應來源。這些產品所使用的RF IC多由美系廠商供應，組裝與製造亦早已在中美貿易戰後移出中國，視關稅高低分別轉往不同產地。

由於用戶端設備單價普遍落在百元美元區間，即便以最低一成的關稅估算，在與客戶共同分攤下影響金額有限。

對電信業者而言，更重視的是如疫情初期出現缺貨時無法供貨的風險，因此預期台系代工廠與零組件供應商，包括智邦（2345）、智易（3596）、立積（4968）等，受關稅衝擊的程度將相對輕微。

延伸閱讀

關稅混戰打亂市場 為什麼Nissan反而覺得是轉機？

陸官媒：被關稅衝擊的好萊塢 已扛不起美國軟實力的未來

路透：別克改頭換面市場青睞 美關稅政策成挑戰

美科技財報周台積電大客戶群將紛紛釋展望 關稅受關注

相關新聞

啓碁小森林導入碳匯計算 估年獲14公噸碳權

網通廠啓碁今天表示，今年與台大實驗林管理處合作，向環境部申請自願減量專案，首度導入碳匯計算，預估小森林每年可取得平均14...

友達：非美市場競爭將現 一周2次緊急應變會應變

美國總統川普的對等關稅新政策衝擊全球供應鏈，90天寬限期內客戶急單拉貨湧現，市場擔心中國面板大廠出口美國面臨阻礙，將把產...

2025 Garmin Run 亞洲系列賽臺北站即日起報名

智慧穿戴大廠Garmin 21日宣布，2025年第四屆Garmin Run強勢登場，今年攜手星宇航空、aminoVITA...

微星贊助英雄聯盟 LCP 官方電腦與螢幕 深化亞太布局

全球AI暨電競領導品牌MSI微星（2377），正式宣布成為《英雄聯盟》太平洋職業聯賽（簡稱 LCP）官方電腦與螢幕合作夥...

美科技財報周台積電大客戶群將紛紛釋展望 關稅受關注

美股上周五休市。美股重要科技股財報開跑，市場關注的台積電（2330）大客戶群將紛紛釋出展望，川普政府半導體關稅即將出爐，...

半導體風雲／台積定錨FOPLP規格 供應鏈是否洗牌掀熱議

台積電將AI晶片導入CoWoS封裝後，已傾向改由下世代的扇出型面板級封裝（FOPLP）接棒，並由原有的CoWoS-L延伸成為全新的CoPoS先進封裝架構。尤其是台積電在FoPLP中取代載板的方形玻璃規格定錨為310mm×310mm，更為封裝業投下一顆震撼彈。 一來這意謂更大尺寸的玻璃基板，遭遇的良率提升挑戰更高；再者，採取較小尺寸規格，是延用現有圓形基板封裝生態系，或重開新的供應鏈，牽動新一波市場板塊調整，預料也讓整個封裝生態系繃緊神經。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。