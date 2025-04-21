美系CSP與電信商網通需求穩定 關稅影響有限

全球大型雲端服務供應商（CSP）建置資料中心需採用高規格網通產品，而此類產品多數關鍵IC與零組件仍集中向美系供應商採購。法人表示，由於資料中心主要設於美國，較少落地中國，再擴展至全球其他非中地區，因此美系晶片商對美系CSP的出貨並不受中美關稅影響。

法人表示，博通（Broadcom）於3月底宣布擴展光學互連解決方案組合，以支援AI基礎設施。為了因應AI工作負載快速成長，市場對高頻寬、低延遲與高能效的光學互連需求激增。

4G/5G固定無線接取（FWA）具備快速部署、不需拉線等優勢，尤其適合傳統光纖與有線網路難以到達的地區。法人分析，只要接收器能接收到4G/5G訊號即可啟用服務，無須挖地鋪設纜線，對偏遠鄉鎮、山區或城市中無法拉光纖的建築尤為實用，符合美國政府基建補助計畫的推動方向。

此外，台積電（2330）已在美國建立在地產能，加上網通IC的使用總量遠低於CPU或GPU，整體供應鏈對中國依賴度已大幅下降。許多組裝產線也已自中國轉移至墨西哥與美國，因此新一代產品在推出時，無論在生產端或需求端，皆不易受到關稅干擾。

同時，法人表示，美國電信商也持續推廣FWA產品，台系廠商則為其主要供應來源。這些產品所使用的RF IC多由美系廠商供應，組裝與製造亦早已在中美貿易戰後移出中國，視關稅高低分別轉往不同產地。

由於用戶端設備單價普遍落在百元美元區間，即便以最低一成的關稅估算，在與客戶共同分攤下影響金額有限。

對電信業者而言，更重視的是如疫情初期出現缺貨時無法供貨的風險，因此預期台系代工廠與零組件供應商，包括智邦（2345）、智易（3596）、立積（4968）等，受關稅衝擊的程度將相對輕微。