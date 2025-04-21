啓碁小森林導入碳匯計算 估年獲14公噸碳權
網通廠啓碁今天表示，今年與台大實驗林管理處合作，向環境部申請自願減量專案，首度導入碳匯計算，預估小森林每年可取得平均14公噸二氧化碳當量碳權，落實企業對氣候行動的社會責任。
啓碁科技說明，長期關懷社會與環境，致力於森林復育、生物多樣性保育與淨零排放等永續倡議。繼2023年於西螺正式揭牌「啓碁小森林」，今年發起「419再現啓碁小森林」活動，為2023年在濁水溪西螺側種下的2400株台灣原生種樹苗進行復育、養護，讓這片占地1.4公頃的森林持續成長，為西螺地區注入綠意。
啓碁董事長謝宏波指出，啓碁小森林是2023年透過產官學合作，於濁水溪左岸西螺大橋下種植樟樹、光蠟樹、台灣櫸、台灣肖楠、楓香等原生種樹苗，有效改善東北季風帶來的揚塵與霧霾，也提升濁水溪沿岸居民的生活品質，發揮固碳、生態復育等多重價值。2年來，這片森林逐步茁壯，連結人與土地的情感，更體現企業與環境的共存共榮。
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