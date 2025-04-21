友達：非美市場競爭將現 一周2次緊急應變會應變

美國總統川普的對等關稅新政策衝擊全球供應鏈，90天寬限期內客戶急單拉貨湧現，市場擔心中國面板大廠出口美國面臨阻礙，將把產能轉向非美市場及新應用領域，對台廠造成威脅，對此友達（2409）總經理柯富仁指出，大家確實都會想積極開發非美市場業務，想要多角化，競爭一定會有，但目前還沒有看到非理性競爭。

川普關稅政策一周多變，4月以來震撼全球，友達也有緊急策略，除每周兩次為時半小時的緊急應變會議，更新手中掌握法規制度外，也有Line小組隨時交換意見，由於顯示器產業在墨西哥有龐大產能，目前受影響程度較少，加上筆電等產品有90天豁免期，目前接獲客戶追單不少，不過柯富仁表示，客戶給新單，很難判斷是否是提前拉貨，因為全年的訂單目前沒有大幅變動。

針對中國面板同業預料將加速出海、搶占多元區域與應用領域，柯富仁指出，目前同業間的競爭確實正在發酵，但尚未出現價格戰；董事長彭双浪也強調，市場雖趨近一致，但產品迭代與新應用需求正在冒出，仍存在新機會。

此外，台幣對美元匯率4月以來持續升值，由於美國曾認為台灣涉及匯率干預，市場憂心台幣長期升值不利出口。彭双浪表示，匯率是「一體兩面」，幣值偏低有利出口，但若劇烈波動反而讓業界難以規劃。他回憶過去台幣曾升至25元兌1美元，出口業者大量出走東南亞，強調不論匯率多少，「匯率若能長期穩定，就是對產業最大的幫助」。

針對中國面板大廠若受美國限制、轉向歐亞市場可能引爆價格戰，彭双浪坦言，中國產業「內捲」嚴重，若真在海外拋出低價，反映的就是產能過剩。他強調目前整體產業仍算健康，廠商多依需求生產、調整彈性提升。

彭双浪指出美中貿易戰中一旦雙方關稅提高至50%以上，再追加多少都無意義，因為已等同脫勾，而兩大經濟體脫勾對全球都是災難，大象打架旁人無法避免，故當然期望盡快確定下來，減少不確定性。

他也提醒，顯示器是台灣第二大產業，創造逾一兆元GDP，帶動超過14萬就業人口。這20多年推動的國產化成效明確，不僅讓顯示產業高度自主化，也間接奠基半導體國產化。彭双浪呼籲政府應將顯示產業納入國家戰略層級。

此外，友達轉型動作頻頻，從傳統面板製造商擴展為系統整合者，朝少量多樣、高值化產品發展，避免與中國拚規模、轉而拚價值。同時推動資產活化、轉型輕資產經營模式，以維持獲利穩定。

在轉投資布局上，友達也建造垂直場域的智慧應用生態圈，如投資MicroLED的富彩跟錼創，尤其在AI時代導入光通訊「銅退光進」，也讓MicroLED有更多商機。另外，光通訊領域除發射，還有接收，鼎元（2426）負責傳輸，環宇-KY（4991）也做光傳輸及接收元件，整個集團整合起來就布局了完整的光通訊模組。