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微星贊助英雄聯盟 LCP 官方電腦與螢幕 深化亞太布局

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星科技贊助《英雄聯盟》LCP官方電腦與螢幕，深化亞太電競布局。微星／提供
微星科技贊助《英雄聯盟》LCP官方電腦與螢幕，深化亞太電競布局。微星／提供

全球AI暨電競領導品牌MSI微星（2377），正式宣布成為《英雄聯盟》太平洋職業聯賽（簡稱 LCP）官方電腦與螢幕合作夥伴，為位於台北市大同區民權西路136號4樓的LCP Arena提供高性能電競PC與專業螢幕，全面提升賽事場館硬體實力。此合作於4月18日LCP Arena開幕儀式正式啟動，搶攻電競產業的蓬勃商機，同時迎接粉絲翹首以盼的熱血時刻！

LCP（League of Legends Championship Pacific）是《英雄聯盟》在太平洋地區的頂尖職業聯賽，匯聚菁英戰隊，帶動電競熱潮。隨著全球電競市場持續蓬勃發展，LCP Arena的設立不僅是區域電競新地標，更成為品牌深化與年輕族群連結的戰略要點。LCP Arena將於期中賽起開放觀眾進場！粉絲可親臨現場感受比賽的活力、熱血與激情，為喜愛的隊伍加油，場內歡呼聲勢將讓賽事更加震撼！微星贊助的電競PC與顯示器，以卓越性能確保選手發揮最佳實力，為觀眾帶來更極致的觀賽體驗。

MSI 微星科技行銷副總經理程惠正（Sam Chern）表示：「電競是連結科技與熱情的舞台，MSI 很榮幸能成為 LCP 的官方合作夥伴。我們始終相信，只有最穩定、最極致效能的設備，才能支撐選手們發揮最巔峰的實力。MSI 將持續與全球頂尖賽事合作，推動電競產業發展，也希望透過實際行動支持新一代玩家追逐夢想。」

MSI 長期深耕電競市場，持續投入專業賽事合作與產品創新，不僅致力於提供最頂尖的硬體設備，更透過技術支援與品牌行動，參與並見證全球電競產業的蓬勃發展。此次與 LCP 聯手合作，再次展現 MSI 對高效運算與電競專業領域的高度承諾。

LCP Arena作為選手訓練與比賽的核心場域，結合微星硬體優勢，將成為電競文化與商業價值的交匯點。此合作預計提升微星在亞太電競市場的品牌能見度，並帶動產品銷售成長，未來也將持續拓展與全球賽事、場館及技術平台的深度合作。

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