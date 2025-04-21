美科技財報周台積電大客戶群將紛紛釋展望 關稅受關注

美股上周五休市。美股重要科技股財報開跑，市場關注的台積電（2330）大客戶群將紛紛釋出展望，川普政府半導體關稅即將出爐，法人預估最後5月7日細節定調，也將牽動半導體產業下半年景氣變動。

依據公開資訊，台積的大客戶群財報將由特斯拉4/22揭開序幕，4/24 Alphabet、英特爾接棒，4/30微軟、Meta、博通，5/1蘋果、亞馬遜登場，輝達則依慣例壓軸落在5/28。各大廠商看法將牽動市場神經，特別是半導體關稅的不確定性，近期部分零組件廠商出現部分砍單，而台積在技術領先下目前尚未看見客戶行為出現變動，惟各大客戶對景氣看法備受關注。

此外，法人也分析，台積各大客戶近期應對出口管制以及關稅議題展開內部不同的調整與產品出口大陸的調整，對於先進製程的後續影響最快下半年第3季以後才會浮現，後續變化需要持續觀察。

另一方面，在美國官方與幕僚大力邀請台積結親英特爾IFS，雖然雙方都無意，但美國官方動作不斷仍導致市場傳聞紛紛擾擾。台積電董事長暨總裁魏哲家17日在法說會上親自給答案，粉碎市場傳聞。魏哲家當時直言，台積電目前沒有與其他公司進行任何合資技術授權、技術轉移和共享的洽談。