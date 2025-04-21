【專家之眼】黃仁勳訪中對台灣的啟示

NVIDIA執行長黃仁勳於今年4月中旬訪問北京，這是美國對中國祭出新一輪AI晶片出口限制後，他首次造訪中國。這場原本具有商業性質的行程，在當前美中科技對抗與地緣政治高度敏感的背景下，引發廣泛關注。對台灣而言，更帶來深刻的戰略啟示。

首先，黃仁勳此行的背景具有高度政治性。美國政府近期突襲式禁止NVIDIA向中國出口其專為符合法規所設計的H20 AI晶片，打亂原本該公司預計供應給中國雲端與AI企業的計畫。H20原本是NVIDIA在法規壓力下尋求的市場妥協方案，如今卻因川普政策變動而被全面封殺，導致公司蒙受重大損失。這不僅是一款晶片的失敗，更反映出在全球科技冷戰架構下，企業如何在市場與政策之間艱難困境。

對台灣企業而言，這是一項直接而鮮明的提醒：全球市場已深陷政治風險交織的局勢中，企業不可僅依賴技術優勢或既有通路，必須預作風險管理與市場多元布局。科技與政治的界線日益模糊，制度縫隙的操作空間愈來愈小，技術中立的特質日益消失。

其次，黃仁勳在訪中期間公開強調，中國對NVIDIA全球業務的重要性，並表達持續合作的意願。這顯示，即使在美中政治關係緊張之際，科技企業仍需維持與主要市場的聯繫與溝通。

第三，面對美中科技競爭白熱化，台灣應加速提升自主創新能力。AI、半導體設計、高效能運算等關鍵領域，正是台灣技術優勢的集中區。政府與企業應持續投入研發資源、完善產業鏈布局，降低對外部供應與市場的過度依賴，以提升系統性韌性。

最後，黃仁勳作為台裔美籍的全球企業巨擘，他的行動展現出台灣人在全球科技網絡中扮演的橋樑角色。台灣應善用這類跨國人才優勢，促進與美國、中國及其他科技大國之間的對話與合作，在全球科技政策與標準制定中爭取話語權，擴大國際影響力。

總結來說，黃仁勳訪中不僅是對市場變化的戰略應對，更是當代科技企業面對地緣政治壓力下的生存樣本。台灣若欲在全球科技競爭中維持領先，勢必需從這場行動中汲取教訓，建構具備前瞻性、風險容忍度與創新驅動力的產業生態系統，才能在風雲變幻的國際舞台上穩健前行。