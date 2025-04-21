台積先進製程銷售占比 今年可望續揚

台積電將於六月三日舉行股東常會，董事長魏哲家在最新出爐的致股東報告書指出，目前正邁入AI賦能的世界，即便總體經濟不確定性持續存在，台積電今年仍會是穩健成長的一年，並看好企業AI是另一個支持未來數年結構性趨勢的AI需求來源，預期台積電今年先進製程銷售占比續揚，可達七至八成，再寫新猷。

台積電並持續在先進製程稱霸晶圓代工業界，去年七奈米及以下先進製程銷售金額占全年晶圓銷售金額的百分之六十九，相較於前年的百分之五十八明顯提升，持續刷新紀錄。去年晶圓出貨量達一二九○萬片十二吋晶圓約當量，呈現微幅年增。魏哲家並揭露，台積電去年占整體晶圓製造二點○產業產值比率為百分之卅四，高於前年的百分之廿八。

展望今年，魏哲家表示，市場對節能運算的結構性需求將加速成長，目前正邁入AI賦能的世界，AI不僅被運用在資料中心，未來也將應用在PC、智慧手機、汽車，甚至物聯網設備。

他認為，AI會有許多不同形式，包括但不限於生成式AI應用。企業是AI需求的另一個驅動力，包括台積電在內的許多企業，都正使用AI來提高生產力、效率、速度和品質效益，以創造更多價值。企業AI是另一個支持未來數年結構性趨勢的AI需求來源。

同時，在三奈米製程量產後，台積電二奈米製程在滿足客戶對節能運算的需求領先業界，幾乎所有的IC創新者都正與台積電合作，二奈米製程技術預計在今年下半年進入量產。另外，台積電也將推出A16解決方案，並採用業界最佳的晶圓背面供電網路解決方案，最適用於高效能運算（HPC）產品，規畫於明年下半進入量產。

海外布局方面，台積電在最新出爐的年報中也揭露，其亞利桑那廠去年度相關轉投資公司認列約近一四三億元虧損，同時，日本JASM去年虧損約四十三億多元，在歐洲合資的ESMC則虧損五億多元，不過，台積電南京相關子公司則大賺近二六○億元。