台積電亞利桑那子公司 去年虧損近143億元

台積電（2330）海外布局備受外界矚目，該公司最新出爐的年報中揭露，其去年度亞利桑那子公司虧損約近143億元。

在美國布局方面，其實在台積電2021年、2022年與2023年的年報中，就分別揭露過亞利桑那子公司的損益，分別虧損48.1億元、94.3億元與109.24億元，去年則虧損142.98億元。外界依此推算，等於在台積電亞歷桑那州廠去年第4季開始量產之前，該公司在四年間大約虧損超過394億元。

外界關注的是，台積電亞利桑那州廠於今年將迎來第一個完整量產的年度，生產情況是否足以讓虧損幅度收斂，或是因為持續大幅度投資，仍會帶來一定的虧損情形。

台積電日前已宣布擴大美國投資，使得總投資金額預計將達1,650億美元。魏哲家在最近一次法說會中表示，投入亞利桑那州廠建置，完全是基於客戶的需求，未來在相關計畫建設完成後，其2奈米及更先進製程產能將有約30％來自亞利桑那州晶圓廠。

除了原先就已規畫在亞利桑那州建置3座晶圓廠，台積電新增投資包含另外再興建3座新晶圓廠、2座先進封裝廠及1座研發中心。其亞利桑那州的第一座晶圓廠採用4奈米製程技術量產，目前良率與台灣的晶圓廠相當。

台積電亞利桑那州第二座晶圓廠將採用3奈米製程技術，已完成建設，正依據客戶對AI相關的強勁需求，加速量產進度。至於第三座晶圓廠將採用2奈米及A16製程，有望於獲得所有必要許可後，於今年稍晚開始興建。第四座晶圓廠也將採用2奈米及A16製程，而第五和第六座晶圓廠則將採用更先進的技術，相關建置與產能提升進度將依照客戶需求而定。