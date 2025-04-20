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【即時短評】賴總統若容不下逆耳忠言 扁恐變XX同路人

台積電總裁魏哲家 去年領超過9億元員工酬金

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

台積電（2330）去年大賺超過1.1兆元，相關高階主管的薪酬情形也受到矚目，根據該公司最新出爐的年報，董事長暨總裁魏哲家去年領取員工酬金超過9億元，資深副總暨財務長黃仁昭也獲得約1.9億元酬金。

根據台積電年報揭露的內容，在魏哲家去年兼任員工所領取的酬金中，包括薪資、獎金與特支費等，約達6.28億元，另外酬勞分紅約有3.17億元，合計約9.46億元，占該公司稅後淨利約0.08％。

另外，黃仁昭去年領取酬金總和約1.9億元。台積電其他高階主管的酬金在年報中並沒有個別揭露，僅列出包括執行副總暨共同營運長秦永沛、米玉傑，以及資深副總暨副共同營運長侯永清、張曉強等26位高階主管在內，合計去年領取財報內所有公司共約41.61億元酬金。

魏哲家是於去年6月初接任董事長，秦永沛、米玉傑則都是從去年3月起擔任執行副總暨共同營運長，侯永清、張曉強也接下副共同營運長職務。

台積電 董事長 魏哲家

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