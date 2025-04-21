美中角力台廠契機 AI發展神隊友 就位

AI需要龐大的數據進行訓練和運算，光通訊與矽光子的高速傳輸能力，就如同為資料傳輸開啟一條暢行無阻的高速公路。

業界人士指出，光通訊產品銷售若受阻，將嚴重影響AI產業發展，在美中兩頭巨獅進入激烈關稅角力戰之際，台廠適時加入承接代工訂單，將扮演助力AI發展「神隊友」角色。

業界分析，AI帶來的龐大數據與算力，大幅推升對資料傳輸需求，產業將面臨資料爆量傳輸的問題，即使晶片運算能力提高，但若傳輸速度跟不上運算速度也是白搭，算力的提升也會因此受限。

另一方面，資料在伺服器與伺服器之間傳輸時，將出現能量損耗問題，當AI伺服器建置量愈趨龐大，也就伴隨更多的能量損耗問題，光通訊傳輸因而扮演關鍵的「高速公路」，可大幅提升傳輸效率，同時大幅降低傳輸能耗。

業界人士指出，以ChatGPT為首的AI代理軍備競賽開啟後，大幅推升800G等光通訊模組需求，需求量可望較前一代伺服器產品呈現倍數成長。

隨著AI加速推升光通訊模組規格升級，高速傳輸需求已由400G轉向800G，下一代規格將走向1.6T，引爆光通訊產業新一波成長動能。