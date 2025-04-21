美三大咖財報 牽動台鏈

美國科技股財報將進入高峰，台灣上市櫃公司法說會也接連登場，牽動台股相關個股表現。本周公布財報的指標美股包括22日的特斯拉、24日的英特爾及字母等，尤其是英特爾與台積電（2330）相關議題將成盤面焦點。

據彭博資訊統計，至17日止，已有11.8%的S&P 500指數成分股公布財報，44.07%營收優於預期，平均年增6.2%；74.5%的獲利優於預期，平均年增6.7%。Fastset統計到11日，市場預期第1季S&P 500指數企業獲利將成長7.3%，其中，科技股將成長14.9%。

統一投顧董事長黎方國指出，受到川普關稅影響，目前研調機構普遍下修美股企業獲利，下修幅度大於過去十年平均。由於市場預期保守，財報打敗預期的機率有望增加，有利拉抬美股，對台股將是利多。

台積電17日才剛舉行法說會，財報普遍受到內外資法人肯定，權王也澄清不會投資英特爾，但外資法人仍紛紛調降目標價，反映擴大美國投資將稀釋毛利率、關稅增加不確定因素等。

不過，由於台積電股價已跌深，累計今年以來大跌逾20%，超過加權指數15.8%的跌幅，外資法人建議可以逢低累積部位，仍維持對於台積電「優於大盤」或「買進」的評等。

在台積電之後，本周即將召開法說的台股包括聯電、智原、譜瑞-KY、瑞儀等，月底前則還有旺宏、致伸、力成、光寶科、瑞昱、研華、友達、聯發科、穩懋、精測等。