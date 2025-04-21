聽新聞
0:00 / 0:00

美三大咖財報 牽動台鏈

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美國科技股財報將進入高峰，台灣上市櫃公司法說會也接連登場，牽動台股相關個股表現。本周公布財報的指標美股包括22日的特斯拉、24日的英特爾及字母等，尤其是英特爾與台積電（2330）相關議題將成盤面焦點。

據彭博資訊統計，至17日止，已有11.8%的S&P 500指數成分股公布財報，44.07%營收優於預期，平均年增6.2%；74.5%的獲利優於預期，平均年增6.7%。Fastset統計到11日，市場預期第1季S&P 500指數企業獲利將成長7.3%，其中，科技股將成長14.9%。

統一投顧董事長黎方國指出，受到川普關稅影響，目前研調機構普遍下修美股企業獲利，下修幅度大於過去十年平均。由於市場預期保守，財報打敗預期的機率有望增加，有利拉抬美股，對台股將是利多。

台積電17日才剛舉行法說會，財報普遍受到內外資法人肯定，權王也澄清不會投資英特爾，但外資法人仍紛紛調降目標價，反映擴大美國投資將稀釋毛利率、關稅增加不確定因素等。

不過，由於台積電股價已跌深，累計今年以來大跌逾20%，超過加權指數15.8%的跌幅，外資法人建議可以逢低累積部位，仍維持對於台積電「優於大盤」或「買進」的評等。

在台積電之後，本周即將召開法說的台股包括聯電、智原、譜瑞-KY、瑞儀等，月底前則還有旺宏、致伸、力成、光寶科、瑞昱、研華、友達、聯發科、穩懋、精測等。

台積電 財報

延伸閱讀

中國「海歸潮」再+1 半導體龍頭老董放棄美籍、恢復中籍

成交量萎縮 台股走勢震盪 留意本周美股財報

川普關稅海嘯來襲！台積法說前夕 二大外資再加入「降價陣營」

陳立武上任後首樁處分非核心事業 處分Altera 51%

相關新聞

台積美國廠去年虧143億 南京廠大賺近260億

台積電將於6月3日舉行股東常會，最新出爐的股東會年報中，旗下海外布局去年損益狀況全都露，其中，美國亞利桑那州新廠去年認列...

台積先進製程銷售占比 今年可望續揚

台積電將於六月三日舉行股東常會，董事長魏哲家在最新出爐的致股東報告書指出，目前正邁入AI賦能的世界，即便總體經濟不確定性...

小摩看晶片銷陸禁令／AI伺服器ODM廠 衝擊小

美國管制政策多變，14日起禁止輝達對中國大陸銷售H20出口許可，預計將對其造成55億美元損失，摩根大通（小摩）發布報告指...

台積電董座薪酬 魏哲家9億落袋

台積電去年大賺逾1.1兆元，高階主管薪酬受矚目。根據台積電最新出爐的2024年年報，董事長暨總裁魏哲家去年領到的員工酬金...

台積電股東排名 新制勞退基金退居第七大股東 富邦壽退出前十

台積電最新出爐的股東會年報揭露最新前十大股東名單，前四名排序不變，新制勞退基金過去一年賣出近4萬張，從第五大退居第七大股...

馬斯克押面板級封裝 鈦昇、均豪、均華等台廠受惠

面板級封裝成為半導體先進封裝新顯學，特斯拉執行長馬斯克也大力押注。業界傳出，馬斯克旗下、全球低軌衛星龍頭SpaceX要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。