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台積電董座薪酬 魏哲家9億落袋
台積電（2330）去年大賺逾1.1兆元，高階主管薪酬受矚目。根據台積電最新出爐的2024年年報，董事長暨總裁魏哲家去年領到的員工酬金超過9億元居冠，資深副總暨財務長黃仁昭則年領約1.9億元酬金。
根據台積電年報，在魏哲家去年兼任員工所領取的酬金中，包括薪資、獎金與特支費等，約達6.28億元，另外酬勞分紅約有3.17億元，合計約9.46億元，占該公司稅後純益約0.08％。
另外，黃仁昭去年領取酬金總和約1.9億元。台積電其他高階主管的酬金在年報中並沒有個別揭露年度薪酬數字，僅列出包括執行副總暨共同營運長秦永沛、米玉傑，以及資深副總暨副共同營運長侯永清、張曉強等26位高階主管在內，合計去年領取財報內所有公司共約41.61億元酬金。
魏哲家於去年6月初接任台積電董事長，秦永沛、米玉傑則都是從去年3月起擔任執行副總暨共同營運長，侯永清、張曉強也接下副共同營運長職務。
台積電統計，該公司去年經理人酬金，占公司年度稅後純益約0.3768％。
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