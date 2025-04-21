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台積電致股東報告書出爐 董座魏哲家：今年仍會穩健成長
台積電（2330）將於6月3日舉行股東常會，董事長魏哲家在最新出爐的致股東報告書指出，目前正邁入AI賦能的世界，即便總體經濟不確定性持續存在，台積電今年仍會是穩健成長的一年，並看好企業AI是另一個支持未來數年結構性趨勢的AI需求來源，預期台積電今年先進製程銷售占比續揚，可達七至八成，再寫新猷。
台積電2024年寫下多項紀錄，並持續稱霸先進製程晶圓代工，2024年7奈米及以下先進製程銷售金額占全年晶圓銷售金額69%，比2023年的58%明顯提升。去年晶圓出貨量達1,290萬片12吋晶圓約當量，呈現微幅年增。魏哲家並揭露，台積電去年占整體晶圓製造2.0產業產值比率為34%，高於2023年。
展望今年，魏哲家認為，市場對節能運算的結構性需求將加速成長，目前正邁入AI賦能的世界，AI不僅被運用在資料中心，未來也將應用在PC、智慧手機、汽車，甚至物聯網設備中。
他指出，AI會有許多不同形式，包括但不限於生成式AI應用。企業是AI需求的另一個驅動力，包括台積電在內的許多企業，都正使用AI來提高生產力、效率、速度和品質效益，以創造更多價值。企業AI是另一個支持未來數年結構性趨勢的AI需求來源。3奈米量產後，台積電2奈米在滿足客戶對節能運算永無止境的需求領先業界。
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