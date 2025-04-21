聽新聞
0:00 / 0:00

台積電致股東報告書出爐 董座魏哲家：今年仍會穩健成長

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
台積電董事長魏哲家。 聯合報系資料照
台積電董事長魏哲家。 聯合報系資料照

台積電（2330）將於6月3日舉行股東常會，董事長魏哲家在最新出爐的致股東報告書指出，目前正邁入AI賦能的世界，即便總體經濟不確定性持續存在，台積電今年仍會是穩健成長的一年，並看好企業AI是另一個支持未來數年結構性趨勢的AI需求來源，預期台積電今年先進製程銷售占比續揚，可達七至八成，再寫新猷。

台積電2024年寫下多項紀錄，並持續稱霸先進製程晶圓代工，2024年7奈米及以下先進製程銷售金額占全年晶圓銷售金額69%，比2023年的58%明顯提升。去年晶圓出貨量達1,290萬片12吋晶圓約當量，呈現微幅年增。魏哲家並揭露，台積電去年占整體晶圓製造2.0產業產值比率為34%，高於2023年。

展望今年，魏哲家認為，市場對節能運算的結構性需求將加速成長，目前正邁入AI賦能的世界，AI不僅被運用在資料中心，未來也將應用在PC、智慧手機、汽車，甚至物聯網設備中。

他指出，AI會有許多不同形式，包括但不限於生成式AI應用。企業是AI需求的另一個驅動力，包括台積電在內的許多企業，都正使用AI來提高生產力、效率、速度和品質效益，以創造更多價值。企業AI是另一個支持未來數年結構性趨勢的AI需求來源。3奈米量產後，台積電2奈米在滿足客戶對節能運算永無止境的需求領先業界。

AI 台積電 晶圓代工

延伸閱讀

魏哲家：台積電穩健成長 先進製程銷售比重拚8成

台積電法說會後 陸行之拋出這個疑問

「門都沒有」再現？台積電（2330）喊台灣要蓋11廠 股民酸爆魏哲家

台積電法說會／魏哲家：未見客戶訂單改變 全年營收維持20%中位數增幅

相關新聞

台積電致股東報告書出爐 董座魏哲家：今年仍會穩健成長

台積電將於6月3日舉行股東常會，董事長魏哲家在最新出爐的致股東報告書指出，目前正邁入AI賦能的世界，即便總體經濟不確定性...

台積美國廠去年虧143億 南京廠大賺近260億

台積電將於6月3日舉行股東常會，最新出爐的股東會年報中，旗下海外布局去年損益狀況全都露，其中，美國亞利桑那州新廠去年認列...

小摩看晶片銷陸禁令／AI伺服器ODM廠 衝擊小

美國管制政策多變，14日起禁止輝達對中國大陸銷售H20出口許可，預計將對其造成55億美元損失，摩根大通（小摩）發布報告指...

台積電董座薪酬 魏哲家9億落袋

台積電去年大賺逾1.1兆元，高階主管薪酬受矚目。根據台積電最新出爐的2024年年報，董事長暨總裁魏哲家去年領到的員工酬金...

台積電股東排名 新制勞退基金退居第七大股東 富邦壽退出前十

台積電最新出爐的股東會年報揭露最新前十大股東名單，前四名排序不變，新制勞退基金過去一年賣出近4萬張，從第五大退居第七大股...

馬斯克押面板級封裝 鈦昇、均豪、均華等台廠受惠

面板級封裝成為半導體先進封裝新顯學，特斯拉執行長馬斯克也大力押注。業界傳出，馬斯克旗下、全球低軌衛星龍頭SpaceX要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。