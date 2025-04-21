台積電股東排名 新制勞退基金退居第七大股東 富邦壽退出前十

台積電（2330）最新出爐的股東會年報揭露最新前十大股東名單，前四名排序不變，新制勞退基金過去一年賣出近4萬張，從第五大退居第七大股東，富邦人壽則退出前十大。大型國家基金方面，新加坡政府調節逾13萬張，挪威主權基金則增持超過2萬張。

根據台積電最新年報，截至去年12月18日，花旗託管台積電存託憑證專戶持有台積電股票逾531萬張，蟬聯第一大股東，持股比率20.49％。

國發基金維持台積電第二大股東身分，持股數不變，仍為約165萬張，持股比率約6.38％。第三大股東依然是花旗銀行受託保管新加坡政府投資專戶，持股約68.2萬張，比2023年年報揭露數量少約13.4萬張，去年底持股比率降至2.63％。

第四大股東為花旗銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶，即挪威主權基金，去年底持股46.1萬張，比2023年年報揭露數量增持約2.06萬張，去年底持股比率小增為1.78％。

台積電2023年年報中，我國新制勞退基金是其第五大股東，持股約34萬張，最新財報顯示到去年底時，新制勞退基金持股降至30.2萬張，退居第七大股東。