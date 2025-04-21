台積美國廠去年虧143億 南京廠大賺近260億

台積電（2330）將於6月3日舉行股東常會，最新出爐的股東會年報中，旗下海外布局去年損益狀況全都露，其中，美國亞利桑那州新廠去年認列虧損近143億元，是最燒錢的海外廠區；日本、歐洲布局也分別虧損逾43億元及5億多元；大陸事業則大放異彩，南京廠相關事業去年大賺近260億元。

台積電宣布揮軍「美國製造」後，2021年、2022年與2023年股東會年報中，已陸續揭露亞利桑那子公司損益，分別虧損48.1億元、94.3億元與109.24億元，去年則虧損142.98億元，是美國新廠成立來最大虧損，換算台積電亞歷桑那廠去年第4季開始量產之前，過去四年間已累虧逾394億元。

外界關注，台積電衝刺美國製造，但美國製造好燒錢，去年亞利桑那州新廠虧損擴大之餘，今年將迎來第一個完整量產年度，生產情況是否足以讓虧損幅度收斂，或是因為持續大幅度投資，仍會帶來一定的虧損。

圖／經濟日報提供

日本布局方面，台積電年報揭露，旗下JASM去年虧損43.75億元，也是布局日本後最大虧損，相較之下，JASM於2023年虧損29.65億元，2022年虧損5.93億元，合計過去三年累計虧損79.33億元。歐洲布局合資的ESMC去年則虧損5億多元。

台積電大陸布局則大放異彩，南京相關子公司去年獲利259.54億元，優於2023年獲利217.55億元，以及2022年獲利204.86億元。統計南京布局近三年都穩定獲利200億元以上，明顯優於2021年獲利122.83億元。

台積電日前已宣布擴大投資美國千億美元，美國總投資金額將達1,650億美元。

台積電董事長魏哲家上周於法說會中表示，投入亞利桑那州廠建置，完全是基於客戶的需求，未來在相關計畫建設完成後，其2奈米及更先進製程產能將有約30％來自亞利桑那州晶圓廠，得而在美國形成一個獨立的先進半導體製造聚落。

除了原先就已規劃在亞利桑那州建置三座晶圓廠，台積電新增投資包含另外再興建三座新晶圓廠、二座先進封裝廠及一座研發中心。其亞利桑那州第一座晶圓廠採4奈米製程量產，目前良率與台灣的晶圓廠相當。

魏哲家上周在法說會也明確表達沒有放緩對日本與德國建設投資角度，依然會按照計畫進行。其在日本熊本的第一座特殊製程技術晶圓廠，已於去年底以非常好的良率開始量產，第二座特殊製程晶圓廠的營造工程則訂於今年稍晚展開，進度取決於當地基礎設施的安排情形。