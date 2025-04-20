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台灣微軟攜業界擘劃製造業轉型藍圖 共啟AI「智」造時代

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台灣微軟總經理卞志祥（右）表示，全球機械產業正面臨人才短缺、企業舊有系統如何與雲端及 AI 無縫整合、資料分散等挑戰。圖／微軟提供
台灣微軟總經理卞志祥（右）表示，全球機械產業正面臨人才短缺、企業舊有系統如何與雲端及 AI 無縫整合、資料分散等挑戰。圖／微軟提供

台灣微軟攜手中華民國全國工業總會、台灣工具機暨零組件工業同業公會、鉅鋼機械、資誠創新諮詢、信驊科技以及達易智造等多家業界夥伴，舉辦「Copilot + Agent 雙軸 AI 世代：助力製造轉型，實踐『智』造升級」論壇，分享製造業現況與未來大趨勢，並聚焦工具機產業的 AI 轉型以強化競爭力，期許建構完善的「智」造生態系，應對瞬息萬變的全球市場。

工具機暨零組件公會（TMBA）理事長，同時也是永進機械總經理陳伯佳表示，企業導入 AI 工具可加速產業升級，將其應用在智慧製造可優化生產流程並提高精度與效率。「數位雙生」（Digital Twin）即為製造業的元宇宙，透過 AI 的加持，可模擬新品開發、節省試錯開發成本、縮短上市時間，不再需要大量的實機測試，更可強化供應鏈敏捷度與韌性；而 AI 工具更能協助加速營運管理，整合企業內部系統數據，建立生產履歷追蹤分析建議，大幅提升管理效率產能，達成工廠數位轉型。

台灣微軟總經理卞志祥指出，全球機械產業事實上面臨著類似的挑戰，首先是人才短缺，包括現有員工能否接軌最新的技術跟平台、以及如何持續吸引外部優秀人才；其次，是企業舊有的系統跟平台，如何實現與雲端及 AI 無縫整合；第三，資料是企業的高價值資產，但企業內部經常存在分散的數據孤島，該如何串聯跨企業、產業間的洞見，並在保障隱私與安全的前提下，以此產出具價值的 AI 模型；第四，在全球經濟與政策快速變遷的環境中，企業如何打造具高度敏捷性的製造基地與供應鏈，進而建立具彈性的商業模式。

最後，新技術的投資，也將顛覆過去企業熟悉的 ROI 計算方式，這將大幅度改變企業管理者的決策思維。慶幸的是，這些挑戰的背後也蘊藏著前所未有的機會，並可透過雲端與 AI 技術找到突破困境的全新解方，加速邁向智慧製造的未來。

「Copilot + Agent 雙軸 AI 世代：助力製造轉型，實踐『智』造升級」論壇概括製造業現況與未來大趨勢，並聚焦工具機產業的 AI 轉型以強化競爭力，期許建構完善的「智」造生態系，應對瞬息萬變的全球市場。圖／微軟提供
「Copilot + Agent 雙軸 AI 世代：助力製造轉型，實踐『智』造升級」論壇概括製造業現況與未來大趨勢，並聚焦工具機產業的 AI 轉型以強化競爭力，期許建構完善的「智」造生態系，應對瞬息萬變的全球市場。圖／微軟提供

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