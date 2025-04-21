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小摩看晶片銷陸禁令／AI伺服器ODM廠 衝擊小

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

美國管制政策多變，14日起禁止輝達對中國大陸銷售H20出口許可，預計將對其造成55億美元損失，摩根大通（小摩）發布報告指出，針對台廠，AI伺服器ODM方面，如工業富聯（FII）以及英業達（2356）影響較小，主因於這些損失將大部分由輝達和中國大陸雲端服務業者（CSP）共同承擔。

輝達近日公告，美國自14日起對其向大陸銷售H20 AI GPU，實施出口許可限制，且為無限期限制，並且此次出口許可限制涵蓋的不僅僅是H20，也包括任何性能與H20相似表現的晶片，因此AMD MI308及其變種，以及未來可能推出的類似產品也都將被納入此限制範圍。

小摩表示，根據調查，輝達原本在2025年上半年計畫生產約100萬顆H20晶片，而在第1季中，已經完成約40至50萬顆H20的出貨。這代表目前仍有約50至60萬顆H20庫存需認列減損，對應公告中55億美元的庫存與採購損失。

小摩推測，其餘損失主要來自於大陸專屬新晶片的開發支出，以及為2025年下半年所準備的原料庫存，不過，這些損失將大部分由輝達和大陸雲端服務業者共同承擔，而AI伺服器ODM業者所面臨的影響主要集中在新產品開發的投入成本上。

不過，小摩指出，晶圓代工與封測公司如台積電、日月光投控等影響偏中性，但此次政策恐消除市場對大陸市場後續需求，如DeepSeek推出後帶動H20訂單反彈的期待。此外，也可能抑制非台積電CoWoS產能的復甦潛力。

台積電 小摩 輝達

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