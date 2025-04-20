蘋果將持續開發AI眼鏡 對台股供應鏈貢獻暫有限

蘋果執行長庫克將持續加速開發Apple Glass，法人機構預期，對台股供應鏈貢獻將暫有限。

國內大型法人機構表示，目前市場中AR眼鏡最領先的企業非Meta莫屬，該公司自2019年與太陽眼鏡大廠雷朋合作後，雙方最新開發出的第二代Ray-Ban Meta，因具備AI功能以及輕巧有型的外觀，在全球熱銷100萬副以上，目前正朝200萬副目標前進，除了Meta以外，其餘品牌廠推出的智慧眼鏡大多銷售慘淡，或出貨量相當稀少。

蘋果與Meta都已看見智慧眼鏡的市場潛力相當大，趁著市場尚未開始蓬勃發展起來之前，必須要先行卡位市場，才能獲得更多市占率與利潤。

蘋果在手機、筆電、平板、耳機等產品生態系相當完整，涉獵廣度豐富，原先預期AppleVision Pro能拿下頭戴式裝置AR市場，但Apple Vision Pro不僅價格昂貴、體積偏大，較不受市場青睞，銷售量也極不穩定，因此才打算跟進Meta，打造較易上手版的Apple Glass。

對鏡頭廠來說，其總量與手機市場相比，過於懸殊，百萬等級出貨量要能補足手機市場的銷售動能疲軟，有相當大難度，其規格也非頂規等級，對鏡頭廠商的貢獻暫偏低。

分析師表示，預期大立光（3008）第2季仍處產業淡季之中，目前未接受到客戶有因關稅因素而調整定單需求，雖因第1季營收優於預期，但因中系與美系客戶皆進入新舊產品調整階段，4月需求將弱於3月、5月亦較4月疲軟，預估毛利率仍將再度下滑至51.1%，由於研發費用投入維持在高檔水準，營業費用率上升至13.9%，營業淨利季減，稅後淨利預估為46.5億元、季減27.8%，每股獲利（EPS）約34.8元，獲利為近四季新低。