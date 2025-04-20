輝達GB300設計變更 法人估出貨可能遞延至第4季
市場傳出，輝達（NVIDIA）GB300因Socket架構影響傳輸，因此將改回與GB200架構相同設計，分析師表示，此次變更對水冷散熱影響最大為快速接頭使用量減少，並因設計變更，水冷板模組與相關零組件需重新驗證，預期GB300推出時程將由今年第3季遞延至第4季。
法人機構表示，為方便維修更換，原GB300將B300導入Socket設計，GPU、CPU的水冷板各自串接，GB300每個Compute Tray使用12組快速接頭，與2個快速接頭模組；但因Socket架構影響傳輸，因此，GB300將改回與GB200架構相同設計。GB200設計為每個Compute Tray使用4組快速接頭，與2個快速接頭模組。
快速接頭模組由浮動連接器與快速接頭的公頭組成，快速接頭模組主要由浮動連接器廠商組裝上快速接頭後，出貨給水冷板模組廠商。因設計變更，水冷板模組與相關零組件需重新驗證，預期GB300推出時程將遞延至第4季。
分析師表示，此次設計變更對水冷散熱影響最大為快速接頭使用量減少。CSP廠商在GB200的快速接頭指定歐、美供應商，預期GB300仍將指定部分歐、美供應商，部分開放給水冷板模組廠商選擇。
台灣主要水冷板模組廠商目前亦跨入快速接頭領域，如奇鋐（3017）由同集團的富世達供應、Cooler Master，雙鴻也已推出快速接頭產品。在客戶不指定快速接頭供應商下，將優先使用自有產品。在市場規模不如預期，對於其他新切入快速接頭且無水冷板模組產品的廠商，拓展業務較為不利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言