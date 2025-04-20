鴻海三菱電動車擬裕隆三義廠量產 n5拚第3季亮相

鴻海擴展電動車事業，供應鏈人士今天向記者透露，鴻海為日本三菱汽車（Mitsubishi Motors）代工的新電動車款，初期將在裕隆苗栗三義廠小量生產，未來規劃進軍日本和台灣市場。至於鴻海與裕隆合作新款電動車n5，預計最快第3季亮相。

對此鴻海上午接受記者詢問表示，不評論市場傳言。

鴻海積極擴展電動車版圖，董事長劉揚偉主導整合集團資源，指示曾是日產（NISSAN）高層、現為鴻海集團電動車策略長關潤（Jun Seki），實際操盤布局日本市場。

關潤於9日在日本東京由鴻海舉辦的「EV（電動車）戰略說明會」透露，以鴻海電動車平台為基礎的部分車款，預計2026年開始在日本銷售；日本媒體先前報導，鴻海將受託為三菱汽車代工電動車款，預計2026年投入大洋洲市場。

供應鏈人士今天向記者透露，鴻海與三菱汽車的電動車合作案，近日將浮出檯面，三菱以鴻海設計的Model B平台為基礎，進行部分設計改款作業，鴻海為三菱汽車代工設計的原型電動車，正持續在台灣進行測試作業。

展望量產規劃，供應鏈人士指出，三菱汽車內部考量新建電動車產線成本、以及鴻海與裕隆合作電動車量產已有實際經驗等因素，三菱汽車委由鴻海代工設計電動車的初期量產作業，規劃由裕隆苗栗三義廠執行。

在市場布局，供應鏈人士透露，三菱汽車與鴻海合作的新款電動車，初期可能進軍澳大利亞或紐西蘭市場外，也不排除按照銷售狀況，前進日本和台灣市場。

至於鴻海旗下鴻華先進與裕隆旗下品牌納智捷（LUXGEN），合作Model B平台為核心的n5新款電動車進展，也有眉目。

供應鏈人士透露，納智捷有意提前推出時程，預計最快第3季初，n5車款有機會在台灣市場亮相，n5電動車也將在裕隆三義廠逐步量產。

鴻海與裕隆合作以Model C平台為基礎的n7電動車款，持續在台灣穩健銷售。根據資料，n7車款在3月共交付305輛新車，今年前3月累計交付1120輛，加上2024年全年累積交車7121輛，共計交車8241輛。

鴻海先前在法人說明會上指出，5月中前將與日本客戶簽訂委託設計製造服務（CDMS）商業模式合約，預估今年中期，Model B電動車進入量產，第3季完成高雄電動巴士工廠認證，第4季Model C電動車將在北美市場正式量產。