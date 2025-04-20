魏哲家：台積電穩健成長 先進製程銷售比重拚8成

台積電公布2024年年報，董事長暨總裁魏哲家表示，今年總體經濟不確定性持續存在，預期晶圓製造產業維持溫和復甦，今年台積電可穩健成長，台積電身處在極佳位置，能以差異化技術應對5G、人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）產業大趨勢成長。

展望台積電先進製程進展，魏哲家透露，N2製程技術預計今年下半年量產，A16解決方案鎖定HPC產品，規劃2026年下半年量產，預估今年先進製程技術（7奈米及以下先進製程）銷售金額占比，上看80%。

展望未來人工智慧發展，魏哲家在致股東報告書中指出，與AI相關需求持續支持台積電原本堅定的信念，隨著周遭一切事物更加智慧與互連，對節能運算的結構性需求將加速成長。

魏哲家指出，人類正邁入一個AI賦能的世界，人工智慧運用在資料中心外，未來也將應用在個人電腦（PC）、智慧型手機、汽車，甚至物聯網設備中。他指出，AI會有許多不同的形式，包括但不限於生成式AI應用，例如消費者已逐漸熟悉ChatGPT相關應用。

看好企業是AI需求的另一個驅動力，魏哲家指出，企業AI是另一個支持未來數年結構性趨勢的AI需求來源，包括台積電在內的許多企業，正在使用AI提高生產力、效率、速度和品質效益，創造更多價值。

他透露，台積電的晶圓廠和研發營運直接運用AI，正從投資AI和機器學習（machine learning）中，獲得實際的投資報酬利益。

展望半導體產業對AI趨勢的貢獻，魏哲家指出，AI技術正在不斷發展，使用的AI模型也更趨複雜，這需要更強大的半導體硬體支援。他表示，台積電技術平台的價值正在增加，因為客戶仰賴台積電以最高效和最具成本效益的方式，大規模提供最先進的製程和封裝技術。

展望台積電的角色，魏哲家表示，台積電透過技術領先、卓越製造和客戶信任的三位一體優勢，可以打造一個廣泛的網絡，與所有IC創新者共同合作，讓客戶能在終端市場釋放創新，魏哲家指出，台積電身處在極佳位置，能以差異化技術應對5G、AI和HPC等產業大趨勢成長。

展望3奈米以下先進製程技術進展，魏哲家指出相關需求持續強勁，3奈米占台積電2024年整體晶圓銷售金額比重18%，他透露，N2製程技術預計今年下半年量產，A16解決方案鎖定HPC產品，規劃2026年下半年量產。

魏哲家預估，今年先進製程技術（7奈米及以下先進製程）銷售金額占整體晶圓銷售金額比重，可達70%至80%，今年晶圓銷售量預期1400萬片至1500萬片12吋晶圓約當量。

魏哲家指出，台積電也正在開發先進封裝和3D晶片堆疊技術，包括CoWoS、整合型扇出（Integrated Fan-Out, InFO）、TSMC-SoIC（系統整合晶片）和矽光子（Silicon Photonics）等。在台灣，台積電持續在多個地點投資，並擴大包括3奈米、2奈米和CoWoS技術在內的先進製程技術和封裝產能。

台積電指出，2024年晶圓出貨量達1290萬片12吋晶圓約當量，2023年為1200萬片12吋晶圓約當量。2024年先進製程技術（7奈米及以下先進製程）銷售金額占整體晶圓銷售金額69%，高於2023年的58%。

台積電在2024年提供288種不同的製程技術，為522個客戶生產1萬1878種不同產品。2024年台積電占晶圓製造2.0產業產值約34%，2023年相關比重約28%。

台積電定義晶圓製造2.0產業為所有邏輯晶圓製造、封裝、測試、光罩製作與其他環節在內。