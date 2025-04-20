關稅效應！工業電腦廠醞釀漲價潮 研華、樺漢已與客戶洽談

面對美國對等關稅衝擊，工業電腦廠（IPC）除加強供應鏈成本管控，已醞釀漲價因應。大型業者研華（2395）、樺漢（6414）、凌華（6166）除與客戶洽談漲價事宜，也檢視北美產能；欣技（6160）、維田（6570）等中小型廠商已設定漲價5-10%，且已接到部分客戶提早出貨要求。

在川普90天寬限期下，對多數IPC廠商而言，銷往美國市場關稅就是直接增加一成左右，因此除了少數在北美有產能業者可應付新增成本，多數仍選擇漲價因應。

研華與美國主要客戶溝通額外關稅成本的因應方式，包括售價調整，加大北美本地重要零組件採購與組裝比率，以減緩毛利衝擊。同時也加強原材料成本管控，並採取匯率避險策略以降低整體營運風險。

工業電腦廠因應美國對等關稅

針對出貨美國部分，樺漢已與客戶溝通漲價一事。樺漢指出，目前客戶訂單和出貨暫時沒有明顯變動。公司雖是FOB出貨條件，但持續和客人討論，提醒客戶優先在該延緩期的出貨。

至於凌華，已與客戶洽談漲價事宜，幅度端看美國關稅政策走向；業界評估，IPC業者因毛利率較高，相較消費性產品，對關稅衝擊較有抵抗力。

比起大型廠商仍在與客戶洽商漲價階段，不少中小型IPC廠因美國業績占比大，已迅速與客人協商漲價事宜。其中欣技美國市場占營收比重兩成，已預計對終端客戶漲價5-10%，欣技也將同步進行供應鏈成本控管、美國當地資源投入等多面向因應。

維田方面，美國市場營收比重約三成。維田表示，原先與美國客戶協調新增關稅還是以32%稅率為主，但近期部分客戶要求提早出貨，以現有輸往美國對等關稅稅率10%來看，客戶原則都能接受。

儘管目前IPC產業營運受到美國對等關稅影響，但多數業者仍對今年市況保持樂觀看法，維持2025年營運優於2024的目標，主要仍是去年產業進行庫存去化，業績基期較低，且今年訂單回溫，因此維持2025年成長看法。