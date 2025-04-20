工業電腦廠對美訂單漲價 赴美設廠將成必修課

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦（IPC）廠除針對美國市場訂單漲價因應，大型業者積極布建美國本土產能，樺漢（6414）將原先預計在墨西哥建廠計畫，緊急改在美國田納西州設廠，預計今年第3季投產，研華也考慮建置美國印刷電路板組裝/代工製造功能。

樺漢在加州有小型工廠，因應川普新政，日前宣布加碼美國製造，將在田納西州設立3.5萬平方公尺、換算約1萬多坪的大型廠房，預計今年第3季投產。

樺漢董事長朱復銓指出，樺漢緊急啟動措施，本來北美地區規劃在墨西哥生產，現在在田納西州設立新工廠，田納西新廠定位為大型組裝廠，與客戶策略聯盟，不用再做大型投資，很多設備都由客戶提供。

研華方面，過去布局主要在南加州，近年積極擴大，包括辦公室規模提升、各州設立業務團隊，先前也興建新的北加州總部。因應此次川普關稅，研華考量建置美國印刷電路板組裝/代工製造功能，建構具備彈性的製造策略。

中小型廠也有不少企業提前布局。其中事欣科是目前北美製造純度最高的廠商，在墨西哥、美國本土皆有製造基地，墨西哥因有美墨加協議轄免，目前同樣不受影響。

融程電已有美國製造備案。董事長呂谷清指出，融程電美國分公司很大，地點在喬治亞州亞特蘭大市，而且還有合作的維修中心，如果真的要投入美國製造也沒問題。

墨西哥 樺漢 美國

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