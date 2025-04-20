產業追蹤／工研院揪伴 攻高軌衛星

衛星迅速擴增，帶動太空商機，增加既有高軌衛星提升利用率，成為刺激通訊產業布局多軌衛星的重要策略之一。在經濟部產業技術司支持下，衛星通訊技術產業化成果也前進MWC世界行動通訊大會，工研院成功研發符合具衛星追蹤技術之非地面網路（NTN）基地台-「5G開放式架構NTN基站系統」，今年攜手中華電信（2412）參加世界行動通訊大會（MWC 2025），於MWC台灣館大展高軌衛星通訊。

此外，也展示基地台技術「5G／6G先期專網智慧解決方案」，讓基地台不僅能降低功耗、提升效能、人體姿態辨識，還有GAI虛擬助理功能。

衛星依據與地球的距離有不同的使用功能。高軌衛星距離地面超過35,000公里，一顆衛星即可提供全球特定區域的長時間穩定信號，覆蓋範圍廣，且因與地球同步運行，適合於電信廣播及固定通訊服務等應用。但面對消費者的收視習慣改變，逐漸從衛星電視轉自網路串流，成為電信業經營高軌衛星的挑戰；若電信業能提升高軌衛星的多元運用，即可均衡布局多軌衛星商機。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，工研院研發「5G開放式架構NTN基站系統」，遵循制定中的3GPP R19 NTN技術規範，於12～18GHz支援高延遲通訊、動態編碼策略控制等核心技術，讓NTN基地台可克服高軌衛星通訊高傳輸延遲與高度變動通訊環境的挑戰，順利整合中華電信商用高軌衛星，完成端到端視訊通話驗證。此技術可結合工研院近兩年於NTN低軌衛星通訊所成功驗證的端對端寬頻通訊，將可強化電信產業於高低軌衛星整合的多元應用，也加速促成NTN多軌融合應用情境融入生活。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，中華電信憑藉深厚的網路技術與研發實力，持續推動衛星技術布局與產業合作。未來將與政府、企業及衛星研究機構合作，整合多軌群星網路服務資源，攜手推動台灣衛星產業的升級與全球化發展。

為加速5G專網發展，工研院展示5G／6G先期專網智慧解決方案，從專網的布建規劃到部署、優化和維運，展示技術成果。此解決方案有三大亮點，第一為智慧布建，結合6G新型網元智慧反射板（RIS）的規劃與訊號模擬，會依照終端位置，設定不同的入射和反射角配置，並監控設備即時狀態，提升通訊品質、降低能耗。

第二是人體姿態辨識，結合6G感知技術，使網路成為感知器，可判斷使用者位置與行為，動態調整RIS的反射角，進而提升網路的訊號品質。第三是GAI虛擬助理，AI的對話系統，讓任何沒有網管背景的工程師，透過簡單的問答，都能輕鬆調整網路配置參數，讓未來不斷更新、多元應用的專網型態，能高效掌握網路管理。

MWC是全球最具規模、影響力的通訊技術盛會，匯聚世界各地電信運營商、設備製造商、科技公司與創新者，不僅是技術發表與合作洽談的平台，更是產業趨勢的風向標。2025大會六主題聚焦5G Inside、萬物聯網Connect X、AI+、企業重塑（Enterprise Re-invented）、變革者（Game Changers）、數位基因（Our Digital DNA），而工研院也針對5G Inside、AI+主題展示兩項基地台軟硬體技術。

工研院擘劃「2035技術策略與藍圖」，以智慧化致能技術為基礎，支持智慧生活、健康樂活、永續環境和韌性社會四大應用領域。此次透過智慧化致能技術的通訊技術，期望加速跨國合作，鏈結國際市場資源，期望為台灣產業拓展國際布局共創生態系。