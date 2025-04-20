產業追蹤／行動通訊業 趨勢大預測

近年來電信與行動通訊產業投入鉅資於5G頻譜與基礎建設，並積極推動商業化，然而整體成效仍未如預期回收。在售價難以提升、建設投資卻無法中斷的雙重壓力下，全球電信業營收成長疲弱。2024年總收入較2023年下滑1%，每用戶平均收入（ARPU）亦持續下降。

為提振產業動能，GSMA主席葛瑞德（Mats Granryd）提出「GROW」策略，建議電信業者未來應聚焦於5G SA（獨立組網）部署，積極探索新應用以提升營收，掌握運用Open Gateway與AI等創新技術開拓新市場的機會，並前瞻性規劃未來頻譜資源，以確保持續創新與成長。GSMA指出，自2023年啟動的Open Gateway計畫，已吸引全球約80%的電信商參與，顯示高度合作意願。該計畫預估Open API市場規模可達3,000億美元，並有潛力拓展至汽車、航空、金融等垂直領域；若與AI整合，將加速API商業化。

在此背景下，AI成為推動通訊技術創新的核心力量。AI與行動通訊融合日益深化，不僅驅動產品創新，也改變商業模式。華為推出業界首個AI核心網路，三星發表Galaxy S25的AI相機功能，聯發科（2454）亦展示AI於資料中心高速互聯技術。電信商也積極導入生成式AI，應用於客服、網路管理與內部營運，並藉由AI助理、電商平台及企業應用拓展多元營收來源。

與此同時，在AI尚未成為主流前，開放網路架構是業界高度關注的發展方向。經歷多年技術演進與實務驗證，開放架構已成為5G部署的重要選項，在專網市場中占有一席之地，生態系亦持續擴展。日本電子零組件大廠京瓷即宣布進軍5G基站市場，並攜手來自台灣、南韓與印度的廠商於MWC 2025成立「O-RU聯盟」，強化開放網路的跨國產業合作。

此外，AI技術也在網路節能與效能提升方面展現強大潛力。透過AI／ML於實體層的應用，可在維持傳輸品質的前提下，降低多達50%的5G發射功率，大幅提升能源效率；在MAC層方面，AI亦可依據業務需求自動調整訊號與接取策略，強化網路彈性與靈活性。

AI與行動通訊的融合不限於既有大廠，新創企業也積極投入。2024年MWC上，由NVIDIA、AWS、Arm、SoftBank、Ericsson、Nokia、Samsung、Microsoft、T-Mobile等國際大廠共組的「AI RAN聯盟」，掀起對AI應用於無線接取網路的熱潮。

電信業者也將AI視為推動營運轉型與強化服務變現能力的關鍵。德國電信、阿聯電信公司、新加坡電信、SK電訊與軟銀於2024年簽署合資協議，共同開發多語言電信大語言模型，成功應用於智慧客服系統，展現AI落地的實質效益。

AI也成為新創企業建立商業模式的核心價值。根據MWC創新平台4YFN（4 Years From Now）資料，2025年參展的新創團隊中，約30.4%將AI視為其價值主張的關鍵，另有29.3%運用AI優化產品與服務，展現AI與各領域技術融合後的創新潛力與產業動能。

在AI與RAN等基礎設施融合的實踐中，電信商已在三個面向取得具體成效，皆與提升客戶體驗密切相關。首先在網路部署方面，AI可用於分析5G負載與環境條件，精準選擇基站設置位置，優化Massive MIMO波束控制、提升訊號覆蓋，並依據用戶需求預測基站運作模式，進一步節能與提升效率。

其次，透過AI驅動的網路切片技術，電信商可在共用基礎架構上建立多個邏輯網路，對應不同行業與應用需求，實現彈性化、客製化服務。第三，在營運與客服領域，AI有效提升效率與用戶滿意度。

在AI成為產業主流的同時，電信商也須審慎面對潛在風險。目前多數AI應用集中於內部效率優化與成本控制，尚未建立清晰、可擴展的商業模式。若無法掌握AI平台的主導權，電信商恐再淪為「傳輸通道」，利潤被上游AI與雲端平台業者攫取，甚至被產業邊緣化。（作者是工研院產業科技國際策略發展所資深分析師）