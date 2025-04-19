櫃買中心攜手華碩旗下台智雲、PwC推動AI新創創櫃啟航

櫃買中心、華碩（2357）集團旗下台灣智慧雲端服務股份有限公司AI超算加速器(TWS)以及資誠聯合會計師事務所(PwC Taiwan)三方攜手宣布，將共同啟動AI新創加速成長機制專案，近期舉辦專案啟動記者會，邀請國家發展委員會劉鏡清主任委員及金融監督管理委員會證券期貨局張振山局長蒞臨指導，活動吸引眾多媒體先進及AI新創公司代表熱情與會，場面相當熱絡。

本專案計畫內容整合「AI超算加速器」、「客戶媒合機會」、「公司制度輔導」、「創櫃板募資登板」等四大資源，結合櫃買中心創櫃板Plus與資本市場服務、台智雲AI超算加速器的算力與技術資源，以及資誠聯合會計師事務所的會計及內控制度輔導協助，為入選的臺灣AI新創企業提供算力、技術、資金、市場和制度建立的全方位支持，打造AI新創公司黃金成長的環境。

計畫四大核心內容包含：一、AI超算加速器：技術創新與資源整合。由台智雲AI超算加速器提供頂尖AI計算資源與技術專業，協助新創企業突破技術瓶頸，並以其獨創的AI創新聯合體模式，與AI新創攜手並進，探索AI應用無限可能。

二、客戶媒合機會：創造高價值商業合作機會。善用三方合作夥伴所擁有的產業資源與廣泛網絡，為AI新創企業尋求更多國內外潛在客戶，開拓市場，提升企業價值與產業影響力。

三、公司制度輔導：提升企業管理與永續競爭力。由資誠聯合會計師事務所專業團隊協助新創企業建立穩健的會計制度與內部控制架構，進一步強化公司治理，為企業可持續發展奠定基礎。

四、創櫃板籌資登板：資本市場與企業成長助力。藉由創櫃板籌資功能，結合台智雲AI算力池、數位發展部100億加強投資AI專案、中企署100億配投計畫，以及上市櫃企業創投(CVC)資金等資源，共同為入選企業提供資金挹注，並規劃創櫃板輔導及登板，助力企業接軌資本市場，提升市場競爭力。

櫃買中心於今年初重磅推出「創櫃板Plus」新制，積極響應行政院協助中小微企業多元振興發展計畫，以及金管會打造臺灣成為亞洲資產管理中心之政策方向，致力協助各成長階段的中小微企業穩

健踏入資本市場。本次AI新創加速成長機制以6個月為期，期望透過「創櫃板Plus平台大聯盟」的團隊合作與資源整合，幫助中小微與新創企業在市場中脫穎而出，從產業中的「隱形冠軍」邁向未來的「明日之星」。