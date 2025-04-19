富予翔獲國內知名創投投資 布局 2027 年登錄上櫃

隨著生成式人工智慧（GenAI）、低軌衛星通訊與智慧裝置加速推升全球半導體通訊晶片測試需求，具備自主IP技術與高階客製化能力的富予翔公司（ALifecom），憑藉深厚的技術底蘊及國際級客戶認證，已於近兩年成功切入全球前三大雲端服務供應商（CSP）智慧居家裝置測試供應鏈，在通信測試產業鏈中迅速崛起。隨著市場版圖擴大、產品線出貨動能持續翻倍增長，富宇翔獲得包括國內知名之創投資本青睞，一年內完成兩輪增資並啟動上市櫃籌備程序，目標於2027年登錄上櫃市場。

成立迄今逾十載，富宇翔始終聚焦於無線通訊測試設備與解決方案開發，具備橫跨信令與非信令測試系統的整合能力。公司長期專注於4G/5G、RedCap及非地面網路（NTN）等新興無線技術標準，所研發之高階客製化測試儀器已廣泛應用於全球網通、消費電子、衛星通訊及ODM/EMS等關鍵產業客戶，並獲得歐美衛星營運商肯定與採用。

特別是在WiFi、藍牙、Zigbee、LoRa及毫米波Radar等非信令測試領域，富宇翔已成為國際智慧裝置大廠供應鏈之一，並隨著WiFi 6與WiFi 7晶片世代更迭，測試標準與複雜度迅速升級，推升其核心測試平台的出貨規模以倍數成長。

根據公司預估，隨WiFi晶片及AI相關邊緣設備測試需求急遽上升，富宇翔於2025年營收預期較2024年實現超過倍數的年增幅，並維持業界平均水準以上之高毛利率。目前主要營收來源包括WiFi 6/7通訊測試平台、智慧裝置測試整合系統、以及客製衛星模組測試設備等。

在營運快速成長與產業地位日益突出的帶動下，富宇翔於2024年第二季完成首輪創投增資，引進祺富資本私募基金，該基金主要股東包括光寶（2301）、和碩（4938）、技嘉（2376）等電子大廠。同年底，公司啟動第二輪增資，成功引入兆豐創投、創世投創及國內重要策略夥伴資金挹注，不僅強化資金實力，更進一步整合上下游產業資源，奠定未來邁向資本市場的重要基石。

依據目前營收與市場潛能評估，公司下一輪估值有望實現倍數成長，並已著手籌備掛牌上櫃計畫，透過資本市場助力進一步擴大全球市占與產品線佈局。