台灣微軟攜業界擘劃製造業轉型藍圖 共啟 AI 智造時代

台灣微軟攜手中華民國全國工業總會、台灣工具機暨零組件工業同業公會、鉅鋼機械、資誠創新諮詢、信驊科技以及達易智造等多家業界夥伴，舉辦「Copilot + Agent 雙軸 AI 世代：助力製造轉型，實踐『智』造升級」論壇，分享製造業現況與未來大趨勢，並聚焦工具機產業的 AI 轉型以強化競爭力，期許建構完善的「智」造生態系，應對瞬息萬變的全球市場。

工具機暨零組件公會（TMBA）理事長，同時也是深耕台灣 70 年的工具機專業製造商永進機械總經理陳伯佳表示：「企業導入 AI 工具可加速產業升級，將其應用在智慧製造可優化生產流程並提高精度與效率。『數位雙生』（Digital Twin）即為製造業的元宇宙，透過 AI 的加持，可模擬新品開發、節省試錯開發成本、縮短上市時間，不再需要大量的實機測試，更可強化供應鏈敏捷度與韌性；而 AI 工具更能協助加速營運管理，整合企業內部系統數據，建立生產履歷追蹤分析建議，大幅提升管理效率產能，達成工廠數位轉型。」

中華民國全國工業總會涵蓋 160 個會員公會，其中更包含 350 萬名就業人口。中華民國全國工業總會秘書長呂正華分享，智慧製造已成為製造業加速轉型的核心動力，需持續既廣且深的加入 AI 創新技術；全國工業總會積極透過政策倡議和資源整合，協助企業克服轉型難題，亦致力擴展工具機公會的 AI 知識管理平台，鏈結更多生態系夥伴，助力台灣製造業透過加速 AI 應用提升效率與全球競爭力。

台灣微軟總經理卞志祥指出，全球機械產業事實上面臨著類似的挑戰，首先是人才短缺，包括現有員工能否接軌最新的技術跟平台、以及如何持續吸引外部優秀人才；其次，是企業舊有的系統跟平台，如何實現與雲端及 AI 無縫整合；第三，資料是企業的高價值資產，但企業內部經常存在分散的數據孤島，該如何串聯跨企業、產業間的洞見，並在保障隱私與安全的前提下，以此產出具價值的 AI 模型；第四，在全球經濟與政策快速變遷的環境中，企業如何打造具高度敏捷性的製造基地與供應鏈，進而建立具彈性的商業模式。

最後，新技術的投資，也將顛覆過去企業熟悉的 ROI 計算方式，這將大幅度改變企業管理者的決策思維。慶幸的是，這些挑戰的背後也蘊藏著前所未有的機會，並可透過雲端與 AI 技術找到突破困境的全新解方，加速邁向智慧製造的未來。

成立於 1976 年的鉅鋼機械是台中中小企業的縮影，全世界製造運動鞋中底的發泡彈性體射出成型機，有 80% 都來自鉅鋼。鉅鋼機械數位創新中心資訊長簡光正表示：「鉅鋼機械曾面臨第二次成長曲線的困境，當時便毅然決定將八成的資訊系統搬上雲端，採用全系列微軟雲端解決方案，同時在組織中成立專責單位推動數位轉型；在 2023 年 AI 崛起之時，也讓鉅鋼可順利站在巨人的肩膀上無縫導入 AI 應用，包括員工以低程式碼開發工具 Copilot Studio 打造貫穿各種業務流程的 Agent，並且透過微軟 Dynamics 365 ERP 系統以及其自帶的 Copilot，讓員工可用自然語言查詢，更進而提升整體營運效率，實際成效包括倉儲效率顯著提升達 90%。」

達易智造共同創辦人黃國良闡述，如何透過 360 工廠視覺監控技術實現生產視覺化、提升管理效率，並運用生成式 AI 優化資源分配與決策。信驊科技營運長謝承儒亦深入分析 AI 即時監控技術的應用；信驊與達易智造合作推出的 Cupola360 智慧巡檢解決方案，即利用專屬全景影像拼接技術提供高解析度 360 度即時影像，實現生產線即時監控、優化流程與資源調度，並能及早發現安全隱患，提升工廠的緊急回應能力，進一步加強安全管理。

全球工具機市場進出口持續增加，顯示工具機市場需求為正成長；然而受到全球貿易與環境政策的影響，台灣工具機出口值在 2023 年為負成長，其中與匯率、各國價格戰與政府政策皆有影響，而美國近日頒布的關稅政策影響，對於工具機產業更是首當其衝。資誠創新諮詢董事劉冠志與副總經理陳欣宜分享，包括在預測式與生成式 AI、仿真機器人、能源效率管理等面向，或是機器人即服務（RaaS）這類新興業務，以及解決缺工問題等領域，都能透過 AI 帶來營運效益與擴大潛在商機，協助製造業因應全球競爭與工業 4.0 挑戰，推動智慧製造升級。