創鑫TAIWAN AI RAP平台 助企業加速AI數位轉型

創鑫智慧（Neuchips）創辦人暨董事長林永隆指出，透過國研院國網中心「TAIWAN AI RAP平台」，創鑫智慧第一代產品Viper加速卡可為企業帶來「開發效率大幅提升」、「彈性的算力支援」、「生態系整合」三大優勢，加速AI（人工智慧）數位轉型腳步，打造更優化的地端解決方案。

林永隆參加國研院國網中心舉辦的「TAIWAN AI RAP 用戶使用分享說明會」，並進行10分鐘專題分享，展示如何結合自主研發的AI加速晶片與國網中心雲端平台，打造加速企業AI轉型的地端解決方案。

創鑫智慧作為台灣少數擁有自主研發AI加速晶片技術的公司，此次分享將聚焦於Viper加速卡如何與國研院國網中心TAIWAN AI RAP平台整合，與其他軟體開發服務商與終端用戶不同的是，創鑫智慧從硬體層面為AI應用與產業帶來轉型。

林永隆指出，Viper生成式AI加速卡已成功整合至國研院國網中心的混合雲環境，為企業客戶提供了更多元的AI運算選擇，目前已將這項技術應用於公司官網的線上客服系統，展現了AI取代人力的轉變，TAIWAN AI RAP平台對創鑫智慧這樣的硬體開發商而言，是非常彈性的好夥伴，平台開放的架構允許Viper生成式AI加速卡發揮最大效能，同時與不同的模型框架無縫對接。

林永隆表示，搭配國研院國網中心的混合雲環境，創鑫智慧的解決方案可以根據客戶需求靈活調整，不論是軟體開發商或終端用戶，都能輕易地依照自己的需求選擇適當的模型與硬體做搭配與開發。

此外，林永隆也認為，TAIWAN AI RAP平台可為企業帶來三大企業轉型優勢：

一、 開發效率大幅提升：透過平台提供的統一開發環境與工具鏈，減少了至少70%的環境配置時間，使開發團隊能夠專注於核心技術研發。

二、 彈性的算力支援：平台支援多種硬體加速方案，包括創鑫智慧Viper卡，讓企業能根據不同AI任務特性選擇最佳運算資源配置。

三、 生態系整合：RAP平台匯集了台灣AI產業的多元力量，創鑫智慧透過平台已與多家軟體廠商建立合作關係，共同打造完整解決方案。