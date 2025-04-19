與地球共好 力積電推動雙地植樹護林行動
為持續響應環境永續、降低氣候變遷對生活的衝擊，力積電公益委員會與慈心有機農業發展基金會再次攜手推動「台灣綠色長城加樹行動」。
力積電表示，這是公司連續第三年舉辦植樹護林活動，展現企業長期致力於守護土地的決心。今年於林業署提供的植樹用地——新竹縣新豐鄉坑子口段與台東縣關山鎮北庄段兩地，同步種下共計1,000棵耐旱防風的固砂樹苗，實踐企業減碳與守護國土的永續承諾。
據悉，本次活動由總經理朱憲國親自率領公司主管及同仁與眷屬，在新竹新豐鄉坑子口段親手種下500棵樹苗，象徵以實際行動守護土地。
新竹場活動於4月19日舉辦親子植樹日，力積電員工及眷屬共120人參與，鼓勵家庭共同參與環境保育。而台東關山鎮北庄段因地形條件不利於大型群體活動，則由慈心基金會於2025年3月底前完成另一批500棵樹苗的植栽。
此次種植樹種以適應海岸與嚴峻環境的林投、黃槿、木麻黃為主，具有固砂、耐風、耐旱等特性，其發達的根系能夠穩固土壤、減少飛砂，更有助於當地生態恢復與碳吸存。植樹活動全面採用慈心基金會開發的「水寶盆」技術，在缺水、高溫、不利植物生長的條件下，水寶盆可為苗木提供穩定水源約一個月，並有效降溫、保濕與防風，提升苗木成活率與生長速度達2至3倍，大幅提高造林效率與品質。
力積電長期以實際行動落實ESG承諾，持續在環境、社會與治理面向深化影響力。透過參與大規模造林行動，不僅協助台灣對抗極端氣候與海岸線退縮問題，也引領企業員工與家庭共同行動，為下一代打造更永續的未來。
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