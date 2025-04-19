仁寶挺人才 拋6大承諾、加盟「台灣人才永續行動聯盟」

代工大廠仁寶（2324）18日宣布，今年將再次加入「2025 TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」，並攜手天下學習及500+等聯盟夥伴，一同落實「人才永續」。而團隊此次也仔細的將旗下每位員工都從內到外的完整檢視，並分別按照不同的需求，規劃出「6大承諾」，並宣示，未來將以「實際的行動」來支持每一位同仁，並竭盡全力的替集團旗下的每一位夥伴，創造出更好的未來！

根據仁寶經營團隊公布的「人才永續願景」顯示，這次共提出了6項承諾，並且依序為：1. 「意義與價值」：仁寶秉持創新、和諧、超越的企業精神，並堅持廉潔、透明、負責的經營理念，致力於推動永續發展與實踐永續目標。2.「多元與包容」：透過公告與社群媒體強化DEI影響力，並持續落實多元行動，致力於打造友善職場，深化多元共融文化。

至於第3.「獎酬與激勵」：持續優化薪資結構、強化長期激勵，除維持有市場競爭力的薪資外，亦提供生育獎勵、擴大福利支持。第4.「溝通與體驗」：建立多元、透明且高效的溝通機制，透過各種溝通管道、座談會及主管溝通大會等多元渠道，確保員工意見能夠被充分聆聽與回應。5. 「培育與成長 」：依據公司策略與人才佈局，構建全面性的學習發展體系與藍圖，提供多元學習管道，強化人才的永續發展。

至於第6項「身心與健康」，不僅是對員工們來說最重要的一點，同時這也是仁寶經營團隊最重視的部分，而團隊近年來為了讓員工們內在「身心保持健康」，並且也能兼顧到家庭生活，則規劃提供給員工們多種優於法令的假別，並舉辦各式健康促進活動，豐富員工生活體驗。仁寶自1984年創立以來，便秉持創新、和諧、超越之企業精神，深耕科技與人之間的連結，團隊也期盼能透過加入聯盟，化身產業鏈中的永續發展典範，並帶動供應鏈「共好」精神。