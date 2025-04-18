危機入市 這家建商再砸逾3億元取得台積電ADR 5.57萬股
鼎固-KY（2923）今（18）日代子公司鼎固置業公告，自2025年4月17日至2025年4月18日累計取得台積電（2330）在美國ADR（TSM）股票55,700股，總交易金額約931.45萬美元、約近新台幣3.04億元，平均每單位價格約167.23美元，持股比率約0.0030%。
鼎固-KY表示，在資金運用考量下，子公司鼎固置業近期陸續取得台積電在美國ADR，總交易金額逾3億元。
不僅入手台積電ADR股票，鼎固-KY4月4日才剛代子公司鼎固置業公告，累計取得美國特斯拉Tesla（TSLA）股票38,152股，總交易金額約938.41萬美元、約新台幣3.05億元，平均每單位價格約245.97美元。
總計公司已砸逾6億元取得美國特斯拉Tesla、台積電ADR持股，危機入市意味濃厚。
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