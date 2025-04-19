企業生日快樂／走著瞧 Open Mind 學會在地思考

Gogolook（6902）成立12年，卻已經有被國際企業收購、管理者收購（Management Buy-Outs，MBO），順利IPO還併購其他公司的「完整」資歷。執行長郭建甫說，雖然是從南韓NAVER買回股權再度獨立，但是當初被收購後加入NAVER，其實為Gogolook帶來兩大好處，就是組織如何發展為國際化架構，以及接納外來文化的Open Mind心態。

郭建甫指出，如果以台灣為主要市場，往海外發展的想法就會截然不同，會認為派人去當地，在台灣「遙控」就好。但NAVER的經驗讓他們知道，海外市場的在地化方式是在當地培養團隊，學會在地思考方式，例如在日本設有子公司，與當地政府合作，以及考量商業戰略，選擇泰國作為營運雙總部之一。郭建甫親赴現場招募團隊，以曼谷為基礎思考周邊市場的經營方式。

郭建甫說，被收購後，大企業家大業大，管理細則很多，但新創重在快速迭代創新，擴大市場，管理風格迥異，也是後來覺得想再度回歸獨立營運的原因。現在發展到200人的公司，過去國際企業組織發展的經驗讓他們能「無痛升級」，循序漸進的發展組織，也是NAVER當時在營運管理經驗的幫助。

去年Gogolook以450萬歐元（約新台幣1.56億元）現金，收購總部位於荷蘭的防詐服務商ScamAdviser，一起開發全球市場。郭建甫說，ScamAdviser和Gogolook都是全球防詐聯盟GASA基石會員，雙方有不少合作機會，包括使用數據業務合作，他感覺和對方是營運模式和理念接近的夥伴，主動對ScamAdviser創辦人暨執行長Jorij Abraham表示「乾脆成為一家人」，因為Whoscall強項在電話號碼跟AI分析，對方強項是網域網址的分析，產品與市場都互補，很快就完成合併的協商。

ScamAdviser是荷蘭公司，郭建甫說，與亞洲的公司截然不同，歐洲人做生意很直接了當、不打模糊仗，雙方簽約後，Jorij Abraham到台灣拜訪公司，送上禮物是一本書，主題是「如何和荷蘭人做生意」，展現荷蘭人「尤其直接」的一面。

而過去與NAVER合作的經驗，加上後來往海外發展，也讓公司同仁有和國際夥伴合作的心態，即使歐洲與亞洲文化不同，總有辦法可以溝通彼此關念。為了雙方互相融合良好，Gogolook已派高階主管到荷蘭駐點。