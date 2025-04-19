企業生日快樂／走著瞧複製台灣服務模式 加速擴展海外市場

Gogolook（走著瞧）（6902）目前有三大產品線，涵蓋企業與消費端，一開始就主打電信產業防詐，奠定了Whoscall在電信防詐的地位，是現在國際市場的主力產品，後續推出的金融貸款服務JUJI現在也小有成就。執行長郭建甫指出，往往規管愈多的市場愈有商機，在台灣開發的服務模式成熟後，也要複製到海外市場，包括防詐、金融科技等都是未來可以出海的服務。以下是專訪紀要：

問：開發Whoscall與袋鼠金融、後來的貸款服務等，都是規管事業，如何看到新事業的商機？

答：其實我們發現，被規管的場域往往缺乏創新，例如各國都管理電信，創新就很困難，但規管愈多，反而愈有機會。金融也是在高度監管的環境，所以缺乏科技做一些創新，後來才會有FinTech這些名詞。我們年輕一代掌科技的力量，在挑題目的時候，最有機會的就是被高度監管的項目，所以我們從電信開始，然後走到金融，信任是一個問題，但我們找到了商機。

詐騙發生的場景往往第一個就是從溝通、電信開始，交易場景其實就是金融，有前後的關係，我們為何發展的比較順利，因為在監管情況下，要懂得先尊重法律，然後在框架中做出一些創新，只強調「破壞」是很難被接受。

問：目前新的貸款業務是否會和銀行業務重疊？如何與銀行合作？

答：Gogolook開始就在監管業務下找合作夥伴，例如袋鼠金融先從協助銀行提供貸款內容比較，然後導引客戶去貸款，現在所做的小額信貸JUJI不是跟銀行直接競爭，反而是互補，台灣有800萬人沒有信用卡，也就是很多人不符合現在的金融條件，像一些新型態工作，如網紅、外送員可能不符合銀行的規定，我們協助這些客戶也能獲得銀行的支持。

銀行作為我們的借貸資金來源，加上我們的風控系統，目前有約1.5萬名客戶，信用也很好。目前統計回頭客比率高達90%，代表這個服務其實用戶有好的評價，才願意再回來。

問：這些服務未來是否往海外發展？

答：在台灣設計服務的時候就想到海外市場，以Whoscall來說，就是到了泰國快速發展，其實以小額貸款JUJI這種服務在東南亞是更需要，因為當地人口很多，但金融風險高。我們發現泰國的聯徵中心有的數據也大概就涵蓋人口的百分之二、三十，這代表有百分之七、八十的用戶銀行根本不知道如何借錢給他們。

未來數位的金融工具一定會愈來愈普遍，看好將來金融科技產品在泰國、東南亞的發展。未來幾年隨著出海的腳步，相關產品也能海外落地。現在Whoscall已在泰國有品牌知名度，建立消費者市場基礎，未來三、五年希望以此基礎複製台灣所有的服務，在泰國打下第二、第三隻腳。

問：台灣消費者對信任已經開始重視，企業端對信任科技的接受度高嗎？

答：企業商譽與信任也會遇到詐騙的問題，至少現在金融業已經開始重視，過去企業信譽市場確實比較辛苦，但去年起發現已經「起風了」，這跟品牌偽冒的問題愈來愈嚴重有關。過去大家可能覺得不知道如何解決，或以為會自然消失，但現在不得不面對這問題。

根據顧能（Gartner）估計，到2028年，企業投資在消除自身的虛假訊息的支出會超過300億美元，行銷跟資安就占10%，我們的企業信譽服務Watchmen也可以變成企業委外服務的產品，服務商建立防詐監控中心，可以持續幫企業用技術幫忙抓偽造仿冒，這種反詐騙中心的概念會是未來的趨勢。