企業生日快樂／走著瞧 把防詐變成好生意

信任科技服務業者Gogolook（走著瞧科技）（6902）規劃今年5月將由創新板轉掛一般板，成為第一個AI軟體由創新板轉上市個股。

2012年成立的Gogolook，共同創辦人鄭勝丰、郭建甫與宋政桓從初期的小辦公室開始，十年後申請在台灣掛牌上市。他們以「Build for Trust」為核心，發展個人及企業信任雲與金融產品等三大產品線，站穩信任科技產業代表地位。Gogolook執行長郭建甫說，Gogolook不僅是防詐服務，而是打造數位信任生態圈基礎建設的公司。

現任董事長鄭勝丰與郭建甫是創業比賽的夥伴，鄭勝丰與技術長宋政桓是研究所同學，2009年一面工作，一面研究以手機App服務創業，最後決定從電信防詐著手，開發出來電辨識「Whoscall象卡來」產品，開放免費下載。

郭建甫常以「unusual luck」形容創業過程，還在兼職改進Whoscall的功能時，好運從天而降。2011年Android平台許多App產品還在萌芽階段，時任Google執行長施密特（Eric Schmidt）來台演講，特別點名「有一支叫做Whoscall的App，可以知道陌生來電號碼是誰，在美國、印度、中國大陸的成長非常快，是台灣做的」。

開創來電辨識App 獲網路大咖青睞

他們三人決定辭去正職，2012年成立走著瞧，專心研發Whoscall。他們的產品源自網路，公司取名更是網路傳奇，鄭勝丰對另外兩人說：「我夢到公司就叫走著瞧（gogolook）」；他們自己玩地獄梗，笑稱辦公室當時小又舊，連洗手間跟門鈴都故障，快遞在公司樓下喊著「走著瞧！走著瞧！」活像有人上門來討債。

公司成立後，三人明確分工，學設計的郭建甫擔任執行長，將公司目標轉換為願景並對外溝通論述；有技術背景的宋政桓理成為技術長；修過會計、有科技管理背景的鄭勝丰則專任董事長。

雖然獲得施密特欽點，也透過工研院前院長史欽泰牽線，引入曾投資騰訊、蕃薯藤、無名小站的創投業者李鎮樟作為天使投資人，缺乏經驗的三人還是遇到免費產品無法帶來收入、現金瀕臨燒光。他們硬著頭皮決定開啟廣告模式，本來擔心用戶流失，但發現用戶更在意使用經驗，留存率很高，廣告模式可行，開啟收入來源，至今廣告模式仍是主要的收入之一。

但最大的問題是創投不確定辨識來電的信任服務有商機，資金不足的時候，另一個「unusual luck」出現。2013年，LINE母公司NAVER因為LINE在台灣快速發展，想在台灣找適合的應用服務進行投資合作。郭建甫說，他被找去對NAVER到台灣的代表簡單介紹台灣的數位服務，沒想到過不久後NAVER來信通知，提供機票與住宿，希望郭建甫到南韓NAVER總部做介紹。

賣掉公司再買回 新創圈熱門話題

郭建甫首次出國去提案報告，沒想到NAVER特別滿意他們的「車庫創業」精神和產品，還提出更大的建議：希望收購Gogolook。當時公司才成立兩年，郭建甫說，還沒搞清楚新創各種營運募資的流程，就已經要被收購出場。三人思考後決定接受NAVER以5.29億元收購公司，他們一躍而成新創圈的話題。

與NAVER合作四年後，關係發生變化。郭建甫說，NAVER進行組織調整，評估將Gogolook賣給其他業者，但三人不想放棄Gogolook，隨著產品開始普及全球各地，他們更看好「信任科技」的前景，決定募集資金買回Gogolook、開發新產品。

想出這個解方的是寬量國際執行長李鴻基，鼓勵他們啟動另一個新創界前所未有的舉動，就是「經理人買回」，還加上IPO。三人賣掉公司，但也沒有花掉資金，更希望持續改進產品和研發新服務。李鴻基建議要說服投資者值得投資，創辦團隊要自己投資證明，他建議三人自己出資買回股份，李鴻基協助公司啟動一輪1,000萬美元募資。2019年找到國泰、穩懋等股東，買回了Gogolook，繼續開發產品，李鴻基更鼓勵他們向IPO前進，證明營運確實可行。

郭建甫說，他們早期基於防詐、風險控管開發的產品受到市場矚目，目前旗下服務包含消費者雲端數位防詐Whoscall、美玉姨，企業數位身分驗證與商譽雲端產品Watchmen、金融科技服務金融商品比較平台「袋鼠金融Roo.Cash」與貸款服務「JUJI 招財麻吉」，去年再收購荷蘭防詐服務商ScamAdviser，進軍歐美市場。

鄭勝丰表示，創業時就認定「信任」很重要，且一定要往國際市場發展。鄭勝丰對郭建甫和宋政桓說：「我夢到走著瞧這個名字可以掛牌成功。」三人不忘初心，堅信「信任是門『好』生意」。