關稅效應…鴻海巴西廠組裝iPhone 進口美稅率僅10%

受到美國總統川普關稅政策的影響，蘋果正在調整供應鏈布局。外電報導，鴻海（2317）巴西廠開始組裝iPhone 16e，巴西組裝的iPhone進口美國稅率只要10%，是全球最低的國家之一。

蘋果考慮擴張巴西與印度的產能，鴻海因為全球區域布局最廣，受惠最大。

外媒MacMagazine報導，鴻海配合調整蘋果iPhone供應鏈布局，鴻海巴西聖保羅廠開始出貨iPhone 16e。iPhone 16e手機的包裝盒上已經有「組裝自巴西 - 巴西工業（Assembled in Brazil – Brazilian Industry）」字樣，設備具體型號為A3409，標識為MD1R4BR / A。

蘋果調整供應鏈計畫

在美國近期關稅政策背景下，蘋果希望在關稅更為優惠的國家地區進行產品組裝，目前巴西進口稅為10%，是全球最低的國家之一。

外電指出，蘋果此舉除降低對中國大陸供應鏈的依賴外，也與國際貿易環境變化密切相關。隨著美國對多個國家實施新的關稅政策，包括近期的「解放日關稅」（Liberation Day Tariffs），蘋果積極尋找稅賦條件更有利的製造基地。

蘋果在巴西當地組裝可進一步降低成本，同時提升對南美市場的供應效率。外界觀察，蘋果未來仍可能持續擴大在巴西的投資規模，特別是在當地市場成長潛力可期的背景下，鴻海在巴西的生產線角色也將愈發吃重。