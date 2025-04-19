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7奈米流入華為？台積電：早已未出貨華為 助美調查

聯合報／ 編譯茅毅、記者簡永祥／綜合報導

根據半導體研究與顧問公司SemiAnalysis日前公布的報告，儘管中國大陸華為的昇騰晶片能在中芯國際製造，但該公司注意到，它屬於「全球晶片」，即其高頻寬記憶體（ＨＢＭ）來自南韓，晶圓生產則主要來自台積電，並由來自美日及荷蘭的數百億台晶圓製造設備所製。

對此，台積電昨天鄭重回應，早自二○二○年九月中旬就已不再向華為出貨，台積電也主動就可疑事項與美國商務部溝通，並持續協助調查。

半導體研究與顧問公司SemiAnalysis報告所提的疑問之一是，中國自己能製造多少華為的昇騰９１０Ｃ晶片和其人工智慧（ＡＩ）伺服器CloudMatrix 384？

對此，該報告寫道，常見的誤解之一是，昇騰９１０Ｃ為中國製造（ＭＩＣ），且完全在中國設計。然而其實中國仍極為仰賴外國生產，不管是南韓三星的ＨＢＭ或台積電的晶圓，抑或美荷日的設備。中國對該業界外企的依賴度都很高。

中國最大晶圓代工廠中芯國際雖的確擁有七奈米技術，但絕大多數的昇騰９１０Ｂ及昇騰９１０Ｃ均以台積電七奈米技術製造。

事實上美國政府、加拿大科研公司TechInsights和其他單位已取得昇騰９１０Ｂ及９１０Ｃ，而其中每個９１０Ｂ與９１０Ｃ皆使用台積電的晶圓。華為透過另一家中國公司算能科技，購入約五億美元（約台幣一六四億元）的七奈米晶圓，藉此規避美國政府實施的制裁。

台積電發聲明指出，作為一家守法的公司，台積公司一向遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用的出口管制法規。為遵循法規要求，台積公司自二○二○年九月中旬起就不再向華為出貨。

台積電 奈米 美國

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