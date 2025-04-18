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華為「白手套」爭議再起 台積電重申早已不再向華為出貨

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

外媒報導華為白手套鬼故事並再次被中國大陸媒體轉載，對於媒體報導，華為Ascend 910B和910C絕大多數都是採用台積電（2330）7奈米晶片製造，台積電18日重申2020年9月中旬起就不再向華為出貨。

台積電法說會前已有外媒報導華為白手套議題，該議題也已自2023年纏繞迄今，如今法說會後又有大陸媒體轉載刊登相關議題，台積回應維持先前說法。

台積電今日完整回應如下：

台積公司作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。為遵循法規的要求，台積公司自2020年9月中旬起就不再向華為出貨。如果我們認為有任何可疑情形，我們會迅速採取行動以確保合乎相關法律，包括進行盡職調查，並在需要時主動與客戶和主管機關等相關單位溝通。

台積電 法說會 華為

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