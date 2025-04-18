台積電法說會後 陸行之拋出這個疑問

台積電（2330）法說會針對海外設廠對毛利率的稀釋問題提出說法，資深半導體產業評論家陸行之則是表示，「可惜的是分析師們都沒公開問台積電一個重點問題？」 他認為，如果前幾年每年海外廠毛利率對總公司毛利率都造成稀釋，「公司如何保持其53%毛利率指引不變呢？」

台積電法說會報喜，第1季每股純益13.94元，為單季歷史次高，董事長魏哲家表示，關稅確實帶來風險與不確定因素，但台積電尚未看見客戶訂單與行為出現改變，維持今年美元營收年增24%至26%目標不變，第2季財測營收可望續創新高。

台積電預估，第2季合併營收284億美元至292億美元，均值季增13%，優於市場預估的季增個位數百分比。在1美元兌新台幣32.5元的假設下，預估第2季毛利率57%至59%，營益率47%至49%。

至於法人關注，美國亞利桑那州新增千億美元投資，是否影響毛利率的表現？台積電表示，海外廠的成本比台灣廠高，預期未的5年之內，初期因海外晶圓廠量產導致毛利率稀釋的影響約為每年2%至3%，後期則將擴大為3%至4%。

針對台積電所釋出的說法，陸行之在臉書發文表示，「可惜的是分析師們都沒公開問台積電一個重點問題？」為何從今年開始的未來5年，前幾年每年海外廠毛利率對總公司的稀釋是 2~3%，最後幾年是3~4%，取個中間數假設2025~2029是2.5%，2.5%，3%，3.5%，3.5% dilution，合計15%，今年毛利率大概率58%，這樣再減4年，2029年毛利率不是變成45.5%，「公司如何保持其53%毛利率指引不變呢？」。

陸行之臉書全文如下：

這是30年來第一次無法即時參加台積電法人說明會，在從南美秘魯馬丘比丘遊回國的LA轉機站把法說會聽完，在長榮回台的飛機上把這篇寫完分享跟大家互動。

可惜的是分析師們都沒公開問台積電一個重點問題？為何從今年開始的未來5年，前幾年每年海外廠毛利率對總公司的稀釋dilution是 2-3%，最後幾年是3-4%，取個中間數假設2025-2029 是2.5%，2.5%，3%，3.5%，3.5% dilution，合計15%，今年毛利率大概率58%，這樣再減4年，2029年毛利率不是變成45.5%，公司如何保持其53%毛利率指引不變呢？

1. 是因為台灣廠未來5年折舊費用大減太賺錢來補足美國廠的低平均獲利？

2. 還是用58% x 97.5% x 97% x 96.5% x 96.5% = 51.1% 來算稀釋？

3. 還是公司的年度dilution指引太誇張，但實際因為良好執行力總會低些？

4. 還是台灣廠也會跟著需求漲價，來想辦法維持整體53%毛利率？

5. 還是有其他原因呢？ 麻煩各位粉絲大大集思廣益的分享一下你們的看法。

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