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中華電信21日開賣全新2025 iPad Air、iPad

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

果粉期待的全新2025 iPad Air、iPad來了！中華電信（2412）宣布，自4月21日起於全台指定iPad銷售服務門市及網路門市開賣全新2025 iPad Air與iPad，搭配購機方案，最低零元起。

中華電信指出，全新2025 iPad Air支援Apple Intelligence並搭載M3晶片、功能更強大，新款11 吋和13 吋 iPad Air提供藍色、紫色、星光色和太空灰色；全新2025 iPad搭載A16仿生晶片全新升級，不僅為顧客帶來超值體驗，並擁有藍色、粉紅色、黃色與銀色供選擇。

中華電信表示，搭配精采5G月繳1,399元，綁約36個月，全新2025 iPad Air 11吋5G版（128GB）專案價10,890元，中華電信VIP客戶續約購機最高折5,000元，只要5,890元即能入手、全新2025 iPad（Wi-Fi） 128GB搭配上述資費，最低零元起。月繳1,799元以上，並同享Netflix高級版服務6個月，7至12個月優惠價每月359元，輕鬆享受影視娛樂饗宴，並再獨享「流量轉贈」25GB（2門）服務，可自由轉贈親友，滿足影音上傳分享需求。

iPad iPad Air 中華電信

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