遠傳19日搶先開賣全新iPad、iPad Air 購機0元

蘋果全新iPad將正式開賣！遠傳（4904）宣布，19日起，於全台實體與網路門市正式開賣全新iPad 11吋與iPad Air系列，搭配遠傳心5G指定方案，月租最低599元即可升級新款iPad；搭配月租1,399元專案，全新iPad入手價0元起。

遠傳表示，舊換新補助最高折1,000元、遠傳friDay影音、防駭心守護等多項數位服務免費優惠。歡慶母親節，5月底前至全台遠傳門市新申辦/攜碼母親節指定方案，再送人氣按摩組合2選1，讓媽媽享受療癒放鬆的追劇時光。

此外，遠傳強調，寵愛果粉，歡慶全新iPad上市，iPhone 16全系列同慶，搭配指定方案手機0元起，舊換新加碼最高可現折34,000元，VIP最高再折5,000元。

蘋果全新iPad Air提供11吋與13吋兩種尺寸，Apple M3晶片超強驅動，令人驚豔的高解析度Liquid Retina顯示器；配備12MP Center Stage前置相機，給你更優越的視訊通話體驗。Wi-Fi 6E與5G連線能力，並可搭配Apple Pencil Pro、巧控鍵盤與聰穎雙面夾使用。11 吋 iPad 配備A16晶片，儲存空間比以往更大，同樣擁有Liquid Retina 顯示器、先進相機、Wi-Fi 6與5G，及USB-C連接器，身手強大更勝以往，還有四款亮眼色彩。

遠傳表示，全新iPad登場效能升級不加價，搭配遠傳心5G指定方案最低只要599元起，升級iPad與5G飆網的快速體驗，申辦指定iPad資費方案再送AirPods 4或Apple Pencil，讓果粉一次帶回Apple週邊，工作、娛樂效率加倍。至遠傳申辦/購買iPad 11吋，還可以限時優惠價299元加購iPad 11吋MQueen超薄平板皮套。

此外，遠傳加碼推出iPad舊換新活動，舊機換購全新iPad Air再享最高1,000元折扣、換購iPad 11吋享最高500元折扣優惠。申辦指定資費方案，還能享3個月防駭心守護功能優惠，遠離上網毒駭騙，以及遠傳friDay影音影劇2個月暢看優惠，輕鬆升級日常工作、學習與娛樂體驗。

搭配母親節檔期，遠傳表示，趁機幫媽媽升級最新iPad！即日起新申辦、攜碼指定資費方案搭配iPad 11吋 128G，「tokuyo舒壓按摩組（溫熱背墊+按摩眼罩）」或「輝葉狠狠按深揉捏雙芯按摩枕」兩入組任選免費帶回家，並提供多款熱銷手機搭配美型家電零元方案

歡慶全新iPad上市，遠傳推出，iPhone 16、16 Plus、16 Pro、16 Pro Max及最新上市的16e同慶優惠，搭配5G指定方案手機0元起，舊換新限時加碼最多再折2,000元，最高可現折34,000元，老客戶VIP最高再折5,000元，刷遠傳friDay聯名卡再享最高8%回饋。