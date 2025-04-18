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借中芯掛名出貨華為？台積電：2020就斷供貨 真相商務部非常清楚

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
遭暗指借中芯掛名出貨華為？ 台積電今日鄭重回應表示，2020年9月就斷供貨 ，真相商務部非常清楚。圖／聯合報系資料照片
遭暗指借中芯掛名出貨華為？ 台積電今日鄭重回應表示，2020年9月就斷供貨 ，真相商務部非常清楚。圖／聯合報系資料照片

針對外電披露，華為推出的AI處理器「昇騰910B」（Ascend 910B）與「昇騰910C」（Ascend 910C）都是使用台積電晶片，甚至暗指中芯技術不成熟，可能只是掛名。對此，台積電今年鄭重回應表示，自2020年9月中旬就已不再向華為出貨，台積電也主動就可疑事項與美國商務部溝通，並持續協助調查。

台積電的聲明如下：

台積公司作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用的出口管制法規。為遵循法規要求，台積公司自2020年9月中旬起就不再向華為出貨。如果我們認為有任何可疑情形，我們會迅速採取行動以確保合乎相關法律，包括進行盡職調查，並在需要時主動與客戶和主管機關等相關單位溝通。

我們已主動就可疑事項與美國商務部進行溝通並持續協助。

這項消息是「Wccftech」引述研究機構SemiAnalysis報告指出，外界常以為華為910C是大陸製造，其實只能算是在大陸設計，大陸仍嚴重依賴海外技術，無論三星HBM（高頻寬記憶體）或台積電的晶片，或是美國、荷蘭和日本設備，大陸都對國外的依賴程度很高。

報導稱，大陸最大代工廠中芯也擁有7奈米技術，但顯然華為不想押注「不成熟」的製程，華為Ascend 910B和910C絕大多數都是採用台積電7奈米晶片製造，經拆解美國政府、TechInsights和其他公司採購的Ascend 910B和910C，每一款都使用台積電晶片。

報導披露算能科技（Sophgo）是白手套，華為透過算能科技向台積電購買價值約5億美元的7奈米晶片，以規避美國制裁。

路透稍早也報導，美國商務部調查台積電是否違反美國出口管制規定，恐面臨10億美元或者更高罰款。台積電也表示是守法公司，不會做出違反美國出口管制禁令的事。

台積電 美國商務部 華為

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